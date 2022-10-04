«Не могла ничего сказать, только угукала»: в Новосибирске школьница умерла из-за баллончика с отравой для клещей

Девочке было 14 лет. Фото: соцсети

В Новосибирске школьница умерла из-за баллончика с отравой для клещей. Трагедия произошла 1 октября у нее дома. Близкие и родные в шоке, а друзья считают, что беда случилась из-за модного среди подростков сниффинга - это опасный вид токсикомании, не в первый раз из-за него гибнет ребенок. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Елена* переехала в Новосибирск из Карасука вместе с мамой, отчимом и двумя младшими сестрами.

- Была очень красивой, доброй, трудолюбивой. Всегда могла помочь советом, - характеризуют Лену друзья и одноклассники. - Она была очень жизнерадостной, это просто трагическое стечение обстоятельств…

В день трагедии девушка была дома вместе с сестрой. К ней в гости должен был прийти ее молодой человек.

- Она написала мне за час до нашей встречи, попросила, чтобы я пришел, и сказала, что она соскучилась по мне. Я пришел через полтора часа, и ей уже было плохо. Лена теряла сознание, была холодная, зрачки маленькие. Я не понимал, что с ней происходит. Она толком ничего и сказать не могла, только угукала. Мне пришлось уйти, потому что скоро должен был приехать ее отчим, а через 10 минут сестра Лены написала мне, что она умерла, - рассказал КП-Новосибирск молодой человек Елены. - Я до сих пор чувствую себя виноватым. Думал, что она полежит, и все пройдет.

По словам парня, он знал об опасных экспериментах подруги, даже ругался с ней из-за этого.

- Неизвестно, кто ее этому научил. Может быть, с плохой компанией связалась, в которой так делали. Ей говорили, что это опасно, но она не осознавала до конца, - считают знакомые.

Сегодня, 4 октября, Лену похоронили в родном городе Карасуке.

* Имя изменено.

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