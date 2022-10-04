«На вас бумага из военкомата»: мужчину не пустили на самолет в Турцию в день его 56-летия

Мужчину остановили на таможенном контроле в аэропорту. Фото: Влад КОМЯКОВ/предоставлено Полиной

Михаил Невзоров* вместе с семьей собирался лететь из Новосибирска в Анталью. В Турции семья запланировала отдых в поселке Конаклы. Путевки на троих - на супругов и их дочь - обошлись в 302 тысячи рублей.

- Мы купили тур еще 15 сентября, то есть до объявления частичной мобилизации. Вылет из Новосибирска был запланирован на 29 сентября, это еще и день рождения папы, ему исполнилось 56 лет. Родители специально прилетели из Иркутской области, где живут, ко мне в Новосибирск, после чего мы поехали в аэропорт Толмачево, чтобы сесть на самолет до Антальи, - рассказала КП-Новосибирск Полина, дочка Михаила Невзорова.

В Толмачево женщины спокойно прошли пограничный контроль, а вот главу семейства после проверки документов остановили.

- Вместе с ним стояли и ждали еще пять-шесть мужчин. Их в итоге пропустили на самолет, а папе сказали, что будет еще какая-то проверка. Потом говорят: «На вас бумага из военкомата», - и показали документ с запретом на выезд. Бумага была от военкомата того района, где живет папа. Видимо, он к нему приписан, - продолжает Полина. - При этом мой отец - не военный. Он окончил в 1988 году сельскохозяйственный институт. Там была военная кафедра, поэтому папа получил звание старшего лейтенанта и воинскую специальность - командир автомобильного взвода. В боевых действиях не участвовал, в армии не служил и, как мы считали, по возрасту уже не подходит под частичную мобилизацию.

Запрет на вылет наложил военкомат. Фото: предоставлено Полиной

На таможне Михаилу сказали, что нужна справка из военкомата, что он не подлежит мобилизации и свободен в перемещениях. Выбора у семьи Невзоровых не оставалось: Полина с мамой улетели, а именинник остался в Новосибирске и поехал на квартиру к дочери.

- Самое интересное, он позвонил в свой военкомат, а там сказали, что к нему нет вопросов, что он не мобилизован, может лететь куда хочет. Ничего не понятно. У меня сейчас куча вопросов: почему из всех только мой папа не улетел? Остальные мужчины ведь были допущены на самолет. Почему турагент не предупредил нас, что нужно взять с собой какие-то бумаги от того же военкомата? Вернут ли нам вообще деньги за несостоявшуюся поездку? - задает вопросы дочка Михаила.

Дочка и жена Михаила улетели без него. Фото: предоставлено Полиной

Полина написала в турфирму заявление на возврат денег. Ответа от оператора пока нет.

- Я уже не знаю, что думать. А вдруг папа придет в военкомат за справкой, что не подлежит мобилизации, а его все равно заберут? Ведь на самолет почему-то не пустили, - переживает Полина.

КОНКРЕТНО

- Попадает ли мужчина в 56 лет под мобилизацию, если пребывал в запасе как старший лейтенант, то есть является младшим офицером?

Ответ есть на портале Объясняем.РФ:

- В приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты - до 35 лет, младшие офицеры - до 50 лет, старшие офицеры - до 55 лет. Предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава - 50 лет, младших офицеров - 60 лет, старших офицеров - 65 лет.

То есть выходит, если человек обладает уникальной воинской специальностью и она востребована в зоне СВО, то старшего лейтенанта могут призвать, если ему нет 60 лет. Но все-таки не в приоритетном порядке.

- Можно ли вернуть деньги за путевку?

- Да, деньги можно вернуть, но не через туроператора. Мужчине нужно идти в суд в порядке Кодекса административного производства и оспаривать решение, то есть попробовать признать незаконными действия конкретного должностного лица по невыпуску мужчины за границу. Можно попробовать взыскать стоимость билетов, гостиницы и компенсацию морального ущерба, но ее размер будет не очень большой, - объяснил КП-Новосибирск Юрий Заковряшин, адвокат.

Также известно, что некоторые авиаперевозчики обещают вернуть деньги за билет, но только тем, кого призвали. Если же человека не выпустили за границу, но и не мобилизовали, то вопрос пока остается без ответа.

- А какие документы вообще нужны мужчинам, чтобы вылететь за рубеж? - с этим вопросом КП-Новосибирск обратилась на горячую линию 122 по вопросам мобилизации.

- Вопрос сложный. Сначала всем разрешали выезд, потом вводили ограничения. Сейчас вроде снова разрешают. Для подстраховки советуем сходить в военкомат и действительно получить справку о том, что мужчине разрешен выезд за рубеж, - порекомендовал КП-Новосибирск оператор 122.

* Имя и фамилия мужчины изменены по его просьбе, настоящие данные есть в редакции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер