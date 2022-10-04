В Новосибирской области 18-летнего парня обвинили в насилии над двухлетним пасынком

Делом занимается Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В небольшом городе Барабинске Новосибирской области 18-летнего парня обвинили в сексуальном насилии над пасынком, которому всего 2 года. Местные жители уверены, что трагедии можно было бы избежать, если бы органы опеки вовремя отреагировали на их сигналы. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

ТРЕТИЙ - НЕ ЛИШНИЙ

Чтобы разобраться во всех тонкостях, перенесемся в 2019 год. 21-летняя Милана* (сейчас молодой маме 23 года. - Ред.) и 22-летний Дмитрий* переехали в Барабинск. Девушка уже была беременна от супруга первым ребенком. Сначала у пары родилась девочка, а через год на свет появился мальчик.

- Дима пытался учиться, а Милана сидела дома с детьми. Она всегда ходила по соседям, то продукты просила, то деньги занимала. Причем никогда не здоровалась и не прощалась. У нее была привычка тихо стоять и ждать, пока на нее обратят внимание, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

По словам знакомых семьи, в начале 2022 года в квартире Миланы и Дмитрия поселился друг семьи - 18-летний Иван*. Как говорят местные, Дмитрий его приютил, потому что у парня были проблемы с жильем. Так и начал образовываться любовный треугольник.

- В итоге Милана сказала, что с Дмитрием больше быть не хочет: решила жить с Иваном. Первому ничего не оставалось, как собрать вещи и уйти, - говорят знакомые с ситуацией люди.

«ОТУЧАЕТ СЫНА ОТ ЧАЯ С САХАРОМ»

Изучаем странички Миланы и Вани в соцсетях. Оба делают забавные селфи, выкладывают совместные фотографии, а сама девушка заполнила стену фотокарточками с дочкой и сыном. Ну и конечно же, хвасталась перед друзьями цветами от сожителя.

- Пока Миланы не было дома, он постоянно гулял с детьми, сидел с ними. Покупал им все, что они хотят. Знаю, что он в магазине работал, а кем именно, не подскажу. Ваня никогда в жизни и пальцем бы детей не тронул, вы что, - заверил КП-Новосибирск друг Миланы и Вани.

В противовес этому есть другое мнение: дети вообще не гуляли на улице, а из квартиры постоянно были слышны детские крики и плач.

- Все регулярно говорили с Миланой, пытались выяснить, почему она кричит на детей. Да и сожитель ее тоже на них прикрикивал. Знаете, что она ответила? Что таким образом отучает сына от чая с сахаром. Крики не прекращались, мы уже начали жаловаться в опеку, но никакой реакции не было, - утверждают соседи.

- А может, они что-то употребляли?

- Знаем только, что выпивали.

ВСЕ ОБНАРУЖИЛИ ВРАЧИ

Скандал разразился в конце августа. Соседи заметили во дворе скопление машин, людей с чемоданчиками и в погонах. Только тогда и узнали, что происходило за закрытыми дверями в квартире Ивана и Миланы.

- Накануне я слышала, как мальчик очень кричал. И все это продолжалось около двух часов. Я сильно болела и не могла встать, чтобы пойти разобраться, что там происходит, - признается одна из соседок Ивана и Миланы.

По словам местных жителей, тайна вскрылась в больнице. Милана повела сына на прием к педиатру. Мальчика осмотрели и обнаружили серьезные повреждения. Врач, как и полагается, сообщил в полицию.

- Уже когда провели более подробный осмотр, то пришли к выводу, что мальчик… ну, сами понимаете… - понижают голос местные.

Иван уже несколько месяцев находится в СИЗО. Тем временем местные не успокаиваются и продолжают бить тревогу и даже обратились за помощью к местному депутату Константину Терещенко. Все из-за того, что девочку и мальчика после ЧП вернули Милане. А та защищает сожителя, кричит, что их оговорили.

- Я до последнего думал, что это все неправда. Потом поговорил с соседями, они на ушах стоят. Да они давно обращались в органы опеки, но никто их не слышал. Они обеспокоены, что детей вернули обратно матери. Я написал обращения в несколько ведомств, - пояснил КП-Новосибирск Константин Терещенко, депутат Барабинского района.

А ЧТО СЕЙЧАС?

После того как история из области получила в СМИ огласку на всю страну, к делу подключился Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ.

- Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, и представить доклад, - сообщается на сайте СК России.

Сейчас ход и результаты расследования поставлены на контроль.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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