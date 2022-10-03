В Новосибирской области завершился первый этап частичной мобилизации. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 3 октября, стало известно о завершении первого этапа частичной мобилизации в Новосибирской области. В правительстве сообщили о выполнении задачи, поставленной перед командованием Новосибирского высшего военного командного училища. Там в кратчайшие сроки развернули места для мобилизованных. Туда прибывают граждане не только из Новосибирской области, но и со всей Восточной Сибири.

Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве подчеркнул, что власти оказали весомую поддержку военным. В рамках первого этапа частичной мобилизации был проделан глобальный объём работ – обустроили палаточный городок, казармы, выполнили множество бытовых задач.

– Но хотел бы отметить, что пункт формирования и боевого слаживания на полигоне в Шилово продолжит свою деятельность на протяжении ещё нескольких недель. Нам останавливаться нельзя, есть ряд бытовых вопросов, которые нужно решить. Попрошу активно продолжить обустройство палаточных городков, казарм и других помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений, – сказал на оперативном совещании губернатор.

Андрей Травников отметил, что прошлая неделя была напряженной. Однако, по его словам, мобилизационное задание, поставленное перед Новосибирской областью, было выполнено. Сейчас, по словам губернатора, в регионе продолжают доукомплектовывать отдельные подразделения, а также отдельные дефицитные военные специальности. При этом для муниципалитетов, по словам Андрея Травникова, речь идет уже об единичных случаях.

– Тем не менее, важно, чтобы ни один мобилизованный человек не остался без внимания. Просьба к главам муниципалитетов и городских округов эту работу также сопровождать, − добавил губернатор.

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