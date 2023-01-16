«Для людей он был игрушкой»: волонтеры спасают домашнего лиса с ободранным хвостом и стертыми в кровь лапками

Томские волонтеры спасают домашнего лиса с ободранным хвостом и стертыми в кровь лапами. Фото: предоставлено волонтерами

Томские волонтеры спасают домашнего лиса с ободранным хвостом и стертыми в кровь лапами.Обессиленное животное нашли на улице прохожие в городе Стрижевой Томской области.

— Супружеская пара заметила лиса, когда он, хромая, шел около дороги. Сначала приняли за сбитую собаку. Подсадили в подъезд одного из домов. Местные жители тоже подумали, что это собака, вызвали отлов, и вот уже специалисты поняли, что это на самом деле это лесная лиса, самец, — рассказала КП-Новосибирск волонтер томского центра реабилитации диких животных Нина Крылова. — Отвезли его в местную ветклинику, но там ему отказались помогать, аргументируя тем, что это же лис, у него может быть бешенство и прочее… Хотя наш найденыш — не обычная лесная лиса, а чернобурка. Такие у нас не водятся, и очевидно, что раньше он жил дома.

После уговоров в ветклинике согласились поставить зверю капельницу. Он был истощен и обезвожен настолько, что едва мог открыть глаза. Сейчас зоозащитники везут его в клинику в Томске, где животному окажут полноценную помощь. Лиса назвали Аяном.

— Что и как с ним сотворили — непонятно. Очевидно, что животное раньше жило дома, и, скорее всего, содержали его в тесной клетке. Это видно по стертым в кровь лапкам. Такое бывает от железных прутьев на полу. Скорее всего — он был просто очередной живой игрушкой, которая со временем надоела. А теперь ему предстоит долгое лечение и реабилитация, — говорит волонтер.

Если вы хотите помочь зоозащитникам в лечение Аяна, свяжитесь с Ниной по номеру телефона 8-913-103-54-51.

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