«Я полз, а он меня бил, бил, бил»: новосибирцу разбили голову битой после замечания копавшимся в снегу мужчинам

Подозрительные мужчины что-то искали в снегу. Фото: стоп-кадры из видео местных жителей

Житель Калининского района Новосибирска Алексей пострадал после конфликта с тремя мужчинами. По словам сибиряка, он пытался прогнать наркоманов, которые искали закладки в снегу. Подробности произошедшего Алексей раскрыл в беседе с КП-Новосибирск.

Инцидент произошел в ночь на 16 января по адресу Земнухова, 8.

− К нам приехал товарищ из Питера, 10 лет не виделись. Мы встретились семьями. После посиделок я пошел на улицу провожать друга. Увидел, что возле первого подъезда неизвестные разрывают клумбу, копаются в снегу. Сделал замечание, слово за слово. Я припугнул их, сказал, что сейчас будет совсем другой разговор. Пошел домой за битой – думал, что покручу ей, и на этом все закончится. Но один из мужчин за мной увязался, − рассказал КП-Новосибирск Алексей. – Я открыл дверь в квартиру, взял биту и замахнулся для устрашения. Однако я не рассчитал силу. Этот мужчина выхватил биту у меня из рук, ворвался в квартиру и начал меня избивать. Я полз, а он меня бил, бил, бил.

В какой-то момент сибиряк потерял сознание. Супруга пострадавшего начала в панике звонить в скорую и в полицию.

− Нападавший в это время убежал. И пока убегал, прихватил нашу сумку с деньгами. Ее впоследствии нашли в лифте, но уже без денег. Что касается меня… У меня разбита голова. Скорая приехала быстро. Меня подняли, вкололи обезболивающее, намотали бинт и отправили в больницу. На рану наложили шесть или семь швов. Сотрясение пока под вопросом, нужно обойти врачей, − отметил Алексей. – Пока все это происходило, оказалось, что те трое ошивались в подъезде. Тот, кто меня избил, заявил, что ничего не боится.

В итоге мужчина написал заявление в полицию. По его словам, заявление у него приняли по факту кражи, а не избиения. Но только спустя восемь часов после обращения!

− Я приехал в полицию около 4 утра. Отдел находится на улице Учительской. У меня никак не хотели заявление брать, потому что я был в состоянии алкогольного опьянения. Но я же пострадавшая сторона… Сказали бы мне сразу: «Приедешь, когда протрезвеешь». Но нет, это вообще несерьезно, − пожаловался КП-Новосибирск Алексей.

Сибиряк добавил, что хочет не столько наказать напавшего, сколько решить проблему с закладками на Земнухова. Ведь рядом находится детсад, гуляют дети и домашние животные.

ОФИЦИАЛЬНО

КП-Новосибирск связалась с ГУ МВД России по Новосибирской области и взяла комментарий.

− Заявление у потерпевшего принято в установленном порядке, в настоящее время полицейскими устанавливаются личности участников конфликта и все обстоятельства, − сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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