Вы носите стафилококк и грибок: врачи предупредили, чем можно заразиться из-за дамской сумочки

Сумка может стать рассадником бактерий. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Помните сумочку Мэри Поппинс, куда влезала даже раскладушка? Эта сказочная пародия очень похожа на реальность. В женских сумочках порой можно найти предмет на любой случай, от штопора до газового баллончика. 16 января - шуточный праздник День сумочных раскопок. В этот день КП-Новосибирск поговорила со специалистами и выяснила, может ли такой объемный багаж быть вредным для здоровья.

РАСЧЕСКА С ГРИБКОМ И БЕЗОПАСНАЯ ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА

Здесь есть все, от просроченного абонемента в солярий до позавчерашнего пирожка, который планировали съесть на бегу. Соседство съедобного и несъедобного чревато размножением бактерий. А как же вирусы? Ведь в ту же сумочку мы можем иногда положить и использованную маску или платок.

- Если говорить о предметах быта, то вирусы на них выживают редко, потому что в принципе не очень устойчивы во внешней среде. Исключение, пожалуй, вирус гепатита В и ВИЧ, но для того, чтобы они жили во внешней среде несколько дней, им нужно попасть в эту среду с кровью. Поэтому в женской сумке, скорее, залежи бактерий, а не вирусов, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Поздняков, врач-инфекционист.

Внимание! Самый опасный предмет в дамском багаже - расческа. Дезинфицировать ее после каждого применения, конечно, не стоит, носить ее можно как угодно, но периодически желательно мыть с мылом.

На расческе может быть грибок. Фото: Анна ПАШАГИНА

- В открытом виде расческа легко соприкасается с инфицированными предметами, на нее попадают бактерии. Человек чешет кожу и при микротравматизации может что-то занести, чаще всего бывают пиодермии или грибковые поражения кожи, - объясняет врач. - Грибы - это микроорганизмы, которые устойчивы во внешней среде и достаточно широко распространены. Соответственно, в женской сумке тоже могут присутствовать, особенно если там есть остатки продуктов питания.

Второе место по опасности занимает косметика. Она часто включает в себя масло, а это прекрасная среда обитания для бактерий.

От чужой косметики можно подхватить заразу. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Необходимо учитывать, что бактерии, находящиеся на косметике (тушь, пудра, помада), попадают на кожу человека и какое-то время могут там жить. Передача микробов одного человека к другому возможна при использовании чужой косметики. Чаще всего это гнойничковые поражения кожи, каймы губ и слизистых оболочек. Какие микробы там могут быть? Стафилококк, стрептококк, иногда некоторая грамотрицательная микрофлора, которая устойчива к внешним факторам и при этом поражает кожу, - перечисляет инфекционист.

Получается, что в своей сумке можно носить только свою косметику, чужие личные вещи к себе не стоит складывать.

Обложка для паспорта самая безопасная. Фото: Анна ПАШАГИНА

Что самое безопасное? Приготовьтесь удивляться: обложка для паспорта. Да, частенько мы передаем документ в чужие руки, но, как правило, обложка сделана из бумаги или экокожи, а эти покрытия неблагоприятны для размножения микробов.

РАЗНЫЕ ПЛЕЧИ И БОЛЬНАЯ ШЕЯ

Еще одна опасность, исходящая от дамских сумок, - кривая осанка. Как утверждает врач - травматолог-ортопед Артем Сорокин, все из-за мышечной памяти. Если носить сумку только на одном плече, мышцы запомнят это положение и зафиксируются.

- Это приводит к нарушению осанки, но не к деформации позвоночника. Асимметрия надплечий формируется за счет привычной нагрузки. Мышцы привыкли к определенному положению и находятся в тонусе. Из-за этого формируется нарушение осанки, - рассказал КП-Новосибирск Артем Сорокин, врач - травматолог-ортопед новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна.

Рюкзак поможет не испортить осанку. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Но бояться не надо: осанку можно исправить, если начать заниматься спортом. Например, плаванием или обычным фитнесом.

- В этом случае тело будет испытывать симметричную нагрузку и ситуация регрессирует обратно. Плечи вернутся на место, осанка станет лучше, - уверен врач.

Еще один нюанс: ношение сумки через плечо может быть причиной головной боли и проблем с шеей.

- Из-за мышечного спазма, - уточняет ортопед.

Какой вес должен быть у сумки? Женщинам вообще нежелательно поднимать больше 10 - 15 килограммов. - Тем не менее все индивидуально. Одна женщина может поднять один вес и спокойно его носить, у другой все будет иначе. Это зависит от мышечного корсета. Если человек регулярно занимается спортом, то, по большому счету, неважно, какой вид сумки он выберет, - говорит ортопед. - Если женщина носит сумки на одном плече, через плечо или на локте, то лучше, чтобы вес сумки не превышал полкилограмма или килограмм.

Самым юным модницам ортопед советует носить рюкзаки. Особенно в школу. Нагрузка на плечи и спину распределяется равномерно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber