Под Новосибирском судят помощника депутата, обвиненного в совращении школьников

Помощник депутата на время суда находится под стражей. Фото: соцсети.

Начался суд по делу помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области, которого обвиняют в педофилии. По версии обвинения, у него был секс с семиклассником. Кроме того, он развратил другого подростка - девятиклассника.

Напомним, Михаил* в селе был еще и исполнительным секретарем одной из партий, и постоянно крутился среди подростков. На своей странице постил снимки с местными ребятишками под хештегом #детиэтосвятое. Показывал, как он поздравляет их с Днем защиты детей или вручает малышам подарки на спортивном конкурсе.

Сельчане его считали «чуть ли не святым», особенно после того, как он усыновил сына умершей сестры.

- Ребенок этот болел - с глазами у него было плохо. На такой поступок не каждый мужчина способен, это вызывает уважение. При этом по работе к нему никаких претензий не было, - рассказывал КП-Новосибирск депутат Законодательного собрания Новосибирской области (фамилию не публикуем по этическим соображениям).

В доме, где помощник депутата жил с ребенком, по версии следствия, и устраивались «свидания с подростками».

- Обвинение предъявлено по части 3 ст. 134 УК РФ и части 1 ст. 135 УК РФ - мужеложство с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, и совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, — сообщается на сайте суда.

Коллеги Михаила в шоке от таких новостей:

- Не верилось, что Михаил способен на такое, - признался КП-Новосибирск депутат Законодательного собрания региона. – Со мной после задержания на связь ни он, ни его адвокат не выходили.

Сейчас в этом деле разбирается районный суд:

- Процесс проходит в закрытом режиме, - коротко комментируют в суде.

КП-Новосибирск следит за ходом судебных разбирательств.

* Имя изменено.

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