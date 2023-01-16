ГК «Расцветай» - курс на лидерство: один из крупнейших девелоперов подводит итоги года и делится планами на будущее

Фото: ГК «Расцветай»

Топ застройщиков по объему текущего строительства в Новосибирской области возглавила ГК «Расцветай» - на начало 2023 года девелопер возводит в регионе 439 тысяч квадратных метров жилья. На 1 января 2023 года ГК «Расцветай» занимает 28-е место в топ девелоперов России по объему текущего строительства жилья: общий объем текущего строительства компании - 490 115 квадратных метров.

Девелоперская компания под брендом ГК «Расцветай» работает на рынке с июня 2017 года. Всего в активе компании 49 объектов, из них 30 домов уже сдано, это 5,8 тысячи квартир; в активной фазе строительства 19 проектов - 7,2 тысячи квартир.

В 2022 году около 3 тысяч семей получили ключи от нового жилья известного застройщика. Были введены в эксплуатацию «Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» в центре Новосибирска, три дома масштабного проекта «Расцветай на Красном» рядом с площадью Калинина, «Расцветай на Обской», «Расцветай на Маркса» и «Акация на Ватутина».

Придомовая территория «Расцветай на Обской». Визитная карточка сданных объектов застройщика - современные благоустроенные дворы. Фото: ГК «Расцветай»

Был введен в эксплуатацию новый для девелопера проект в Москве - квартал «Расцветай в Люблино», высоко оцененный главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым.

Рост общей площади строящихся жилых комплексов компании вырос с начала года в 2,5 раза, объем доли рынка увеличился с 6,7% до 10,9%.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ

ГК «Расцветай» за 2022 год вывела на рынок восемь новых проектов: «Расцветай на Авиастроителей», масштабный квартал «На Кедровой» в перспективном северном направлении, комплекс апартаментов TIME PARK в центре Новосибирска, «Расцветай на Зорге» и «Цветной Бульвар» в Кировском районе, «Акация на Игарской» и «Расцветай на Игарской» в Калининском и квартал «Сосновый бор» на берегу Оби в поселке Кудряшовский.

Проекты ГК «Расцветай» идеально подходят для семей с детьми. Фото: ГК «Расцветай»

В портфеле застройщика - крупный проект в новом регионе.

- Мы постоянно расширяем географию проектов. В августе ГК «Расцветай» открыла продажи в проекте комплексной застройки в Санкт-Петербурге - «Расцветай в Янино» площадью 300 тыс. кв.м, - рассказали в пресс-службе компании.

Санкт-Петербург стал для ГК «Расцветай» третьим регионом присутствия. Помимо жилья новосибирская компания построит здесь школу и детский сад, квартал украсят пешеходный бульвар и зоны отдыха.

«Расцветай на Красном» - масштабный проект ГК «Расцветай». Фото: ГК «Расцветай»

Внушительная доля новых проектов застройщика - комплексное освоение территорий. Это «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге», «Расцветай на Красном», квартал «На Кедровой». Такие проекты рассчитаны на 8 - 10 лет, в ходе строительства стоимость квадратного метра неуклонно растет, что делает вложения в квартиры в таких проектах инвестиционно привлекательными. В таких локациях зарезервированы площадки под школы, детские сады, зоны отдыха, развитие транспортных магистралей.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что северное направление сейчас является одним из самых перспективных в плане развития Новосибирска. Площадь нового квартала «На Кедровой» - 28 гектаров.

- Это самый большой обособленный участок для комплексной застройки в той стороне, - констатирует эксперт. - У застройщика появилась возможность освоить территорию и создать инфраструктуру по собственному проекту, ни к чему не привязываясь.

«Цветной бульвар». В 2023 году позитивным образом на рынок повлияет сохранение программы господдержки, ипотеки частями, акционных предложений и индивидуальных условий для каждого клиента. Фото: ГК «Расцветай»

В 2023 году эксперты рынка ожидают влияния отложенного спроса на новостройки. Позитивным образом на рынок повлияет сохранение программы господдержки, ипотеки частями, акционных предложений и индивидуальных условий для каждого клиента.

В 2023 году девелопер станет еще ближе к клиентам - в самом центре Новосибирска, практически на площади Ленина, откроется новый центральный офис продаж компании.

ЛОКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ

Перспективный район и достаточная социальная инфраструктура всегда привлекают покупателей, при этом стабильно большой выбор квартир позволяет девелоперу нивелировать риски и создавать предложения, интересные для различных типов покупателей. Так, независимый аналитик Сергей Николаев отмечает, что по сравнению с другими компаниями у ГК «Расцветай» широкая ассортиментная полка, включающая весь сегмент жилья: от бизнес-класса до стандарта. Сейчас покупатель может выбрать один из 5 тысяч вариантов квартир в базе застройщика в одном из кварталов.

Дом бизнес-класса ALMOND ГК «Расцветай» высокой степени готовности. Фото: ГК «Расцветай»

РЕПУТАЦИЯ И ДОВЕРИЕ

Эксперты отмечают, что ГК «Расцветай» за годы работы в Новосибирске создала себе репутацию компании, которая выполняет обязательства и дает клиентам даже больше, чем было обещано. Все проекты застройщик сдает в срок или даже раньше.

По оценке экспертов портала ЕРЗ РФ, новосибирскому девелоперу присвоен наивысший рейтинг надежности - 5 баллов за соблюдение сроков ввода жилья.

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