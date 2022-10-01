«Там поселились голуби, стоит ужасная вонь»: квартира без окон в пятиэтажке портит жизнь соседям

В Новосибирске жильцов пятиэтажки на улице Петухова топит дождевой водой из квартиры без окон. Фото: "Типичная Затулинка" // "ВКонтакте".

В Новосибирске на 5-м этаже дома 55 на улице Петухова зияют дыры. Квартира, где нет стеклопакетов, пустует уже несколько месяцев. Ее, как говорят жильцы, за долги у собственницы забрал банк. А она, съезжая, сняла стеклопакеты. Жильцы теперь страдают от такого решения. Чем чревато соседство с «нехорошей» квартирой, и кто поможет жителям пятиэтажки, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

ПЕРЕСТАЛА ПЛАТИТЬ И СЪЕХАЛА

Соседи рассказали, что несколько лет назад эту квартиру в ипотеку купила семья. Там проживали муж с женой и их двое детей. Семья, по словам местных, ничем не выделялась. Все изменилось после того, как глава семьи умер.

– Женщина после смерти мужа особо детьми не занималась, переключила внимание на свою личную жизнь. Ребятишки у нее больше сами по себе ходили: старшая девочка приглядывала за младшим братом, а мама строила новые отношения. Встретила другого мужчину, стали сожительствовать. Вроде как она и он работали, только все равно ипотеку не выплачивали. Долг рос, поэтому недвижимость и отошла банку, – рассказала КП-Новосибирск жительница пятиэтажки.

В июле 2022 семья из квартиры съехала. Женщина решила прихватить с собой стеклопакеты.

– Она приехала и сняла их с окон. Объяснила, что устанавливала их за свои деньги, поэтому решила, что отдавать квартиру вместе с ними банку не стоит. Сняла их, чтобы продать, – добавила собеседница издания.

ТАМ ЖИВУТ И УМИРАЮТ ПТИЦЫ, ВСЕ ЗАЛИТО ВОДОЙ

Со временем жильцы ощутили все «прелести» соседства с такой квартирой. Жилье облюбовали птицы. А еще незастекленное помещение стали заливать дожди.

– Туда залетают голуби и хищные птицы. Они там живут и даже умирают. Все залито водой. Вонь стоит ужасная! Из-за этого топит соседей снизу. Они вызывали оценщиков. После экспертизы им насчитали ущерб в 140 тысяч рублей, – рассказала женщина.

По словам новосибирцев, у бывшей хозяйки есть ключи от квартиры. Однако на связь она не входит ни с соседями, ни с представителями ТСЖ.

– В ТСЖ в курсе ситуации. Пытались связаться с женщиной, у которой остались ключи от квартиры, но они у нее в черном списке, – говорит сибирячка, знакомая с ситуацией.

Жильцы переживают, что из-за отсутствия стеклопакетов в негодность придет система отопления во всем доме. Связано это с тем, что батареи не выдержат резкого перепада температур.

– Страшно! Когда морозы начнутся, батареи перемерзнут, и все останутся без отопления! – переживает сибирячка.

Сейчас в планах жильцов и сотрудников ТСЖ нанять автовышку. С ее помощью они хотят закрыть зияющие окна фанерой, чтобы хотя бы временно исправить ситуацию. А вот что делать с вонью и водой в заброшенном помещении, люди не знают.

В июле 2022 семья из квартиры съехала. Женщина решила прихватить с собой стеклопакеты. Фото: "Типичная Затулинка" // "ВКонтакте".

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировал юрист Егор Горшков. По словам эксперта, в первую очередь нужно разобраться с юридической судьбой этой квартиры.

– Любой собственник несет бремя содержания имущества. Он обязан содержать его, чтобы оно не наносило вред третьим лицам. Если квартира из-за долгов действительно отошла банку, то он полностью отвечает за нее и за последствия, которые произошли после снятия стеклопакетов. Владение женщиной ключами не свидетельствует о праве собственности на эту квартиру. Это всего лишь метод доступа в нее. Нужно выяснить, почему банк принял залог в ненадлежащем виде. Качество залога обязаны рассматривать на стадии отчуждения. Есть вариант, что эта квартира отошла кредитору автоматически из-за большой задолженности. Опять же, есть вопросы к банку, почему должник имеет доступ к квартире, которая ей уже не принадлежит. Если квартира уже точно находится в собственности банка, жильцам нужно подать к нему досудебную претензию. Следует приложить к документу экспертное заключение, в котором указан нанесенный ущерб. Также в претензии должны быть описаны обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем содержании имущества, – сказал юрист Егор Горшков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер