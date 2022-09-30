Где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске 2022: полный список лабораторий, цены

В Новосибирске работает несколько десятков ПЦР-лабораторий, где можно быстро сдать тест на коронавирус. Фото: Алиса ТИТКО

Заболеваемость ковидом в сентябре резко выросла и пока, увы, не идет на спад. Публикуем список лабораторий, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске - 2022.

«Альфа-Клиник»

Адрес: ул. Галущака, 5

Цена: 1500 руб.

Прием анализов: с 7.30

Когда будет результат: если сдали анализ в будний день до 11.00, будет готов в этот же день, после 11.00 - на следующий день

Телефон: (383) 349-70-18

Invitro

Адреса: ул. Зыряновская, 55; ул. Ватутина, 19; ул. Б. Богаткова, 256; Красный пр-т, 218/2; ул. Кропоткина, 126/1; ул. Дуси Ковальчук, 75/1; ул. Советская, 35; Горский мкр-н, 43; ул. Геодезическая 13; ул. Римского-Корсакова, 9

Цена: 1460 руб. + 300 руб. - за взятие материала. До 15 октября 2022 года действует акция - скидка 15%

Прием анализов: с 7.00

Где сдавать: в медицинском офисе

Когда будет результат: в течение одного рабочего дня

Телефон: 8-800-234-40-50

«Гемотест»

Адреса: ул. Б. Хмельницкого, 22; ул. Гоголя, 38; Горский мкр-н, 43; ул. Демакова, 1; пр-т Дзержинского, 6; ул. Доватора, 31; ул. Дуси Ковальчук, 73; ул. Зорге, 273; ул. Киевская, 3/1; пр-т К. Маркса, 57; Красный пр-т, 161; Красный пр-т, 222/1; Морской пр-т, 16; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34; ул. Станиславского, 17; ул. Трикотажная 60

Цена: 1200 руб.

Прием анализов: с 7.30

Где сдавать: в медицинском офисе либо заказать выезд на дом

Когда будет результат: в течение двух дней

Телефон: 8-800-550-13-13

KDL

Адреса: Вокзальная маг-ль, 10; ул. Красных Зорь, 1, к. 2; Горский мкр-н, 61; ул. Восход, 18; Красный пр-т, 186, к. 1; Красный пр-т, 62; Красный пр-т, 85; ул. Ватутина, 28; ул. Б. Богаткова, 221; ул. Станиславского, 14; ул. Троллейная, 1; ул. Высоцкого, 49; ул. Российская, 21; ул. Громова, 14; ул. Выборная, 115, к. 3; ул. Мясниковой, 24; ул. Октябрьская, 49; ул. Гоголя, 27

Цена: 1200 руб.

Прием анализов: с 7.30

Где сдавать: в медицинском офисе

Когда будет результат: в течение одного дня

Телефон: (383) 319-57-57

Санитас

Адреса: Вокзальная маг-ль, 16; ул. Николаева, 12/3; ул. Терешковой, 12

Цена: 1550 руб.

Прием анализов: с 8.00

Где сдавать: в медицинском офисе

Когда будет результат: если сдали анализ в будний день до 14.00, будет готов в этот же день, после 14.00 - на следующий день; если сдали анализ в выходной день до 11.00, будет готов в этот же день, после 11.00 - на следующий день

Телефон: (383) 373-00-03

«Хеликс»

Адреса: Красный пр-т, 161; ул. Дуси Ковальчук, 73; ул. Ленина, 52; ул. Семьи Шамшиных, 26/1; ул. Романтиков, 8/1; ул. Титова, 21; ул. Геодезическая, 4/1

Цена: 1290 руб.

Прием анализов: с 7.30

Когда будет результат: через сутки

Телефон: (383) 209-91-50

«Ситилаб»

Адреса: ул. Семьи Шамшиных, 30; ул. Сызранская, 1; ул. Б. Хмельницкого, 4; ул. Станиславского, 31; ул. Советская, 81; ул. Зорге, 35; ул. Кошурникова, 8

Цена: 1100 руб.

Прием анализов: с 7.30

Когда будет результат: через один день

Телефон: +7-495-276-08-08

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