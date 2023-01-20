«Она — выглянула. Он - обомлел»: девушка просит наказать сотрудника бассейна, увидевшего ее голую

Девушка последняя уходила из бассейна и задержалась в душе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась в прокуратуру на сотрудника бассейна, вошедшего к ней в душ. Инцидент произошел перед Новым годом, но история получила завершение лишь сейчас.

Как рассказала в жалобе сама девушка, она уже не первый год ходит в оздоровительно-образовательный центр в Железнодорожном районе. В тот вечер она вышла из бассейна в 20:45. Через 15 минут комплекс должен был закрыться. Девушка пошла в душ. Пока его принимала, ей принесли в раздевалку ее зимние вещи. А следом зашли прямо в душевую.

- Вещи принес ей гардеробщик. А зашел в душ другой сотрудник. Это мужчина, который делает обход по завершению рабочего дня. Он услышал, что в женской душевой течет вода. Подумал, что кто-то не закрыл кран. Как объясняет, подошел к душевой, постучал три раза – так положено по правилам. Тишина. Подумал, что душевая пустая, ну и зашел туда. Посетительница услышала звуки, выглянула раздетая… Ну и он не ожидал ее вот так увидеть, тоже обомлел, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Боярская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе спортивного центра.

Еще больше обомлели все сотрудники спорткомплекса, когда узнали, что на сотрудника написана жалоба. Аж в прокуратуру. В Железнодорожном отделе прокуратуры рассказали КП-Новосибирск, что никаких серьезных мер по этому курьезу они не предпринимали, но попросили разобраться с жалобой директора бассейна.

- Из прокуратуры нам пришла бумага, чтобы мы провели внутренние расследование. Мы провели. С сотрудником, который зашел в душевую, составили беседу, взяли со всех, кто в тот вечер работал, объяснительные. Но в нашу защиту все-таки скажу, что клиентка эта известна тем, что долго моется в душе, нарушая наш распорядок. Мы никогда не делали ей замечание, но она же пишет жалобы… И вообще-то мы не баня. В жалобе, отправленной прокуратуре, она просила перед ней извиниться. Мы готовы, но никаких своих контактов девушка не оставила, поэтому отправили ей ответ на электронную почту.

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