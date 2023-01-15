«Мы сами вынуждены чинить теплотрассу»: жители Новосибирской области замерзают из-за прорванной трубы

Местные жители оплачивают ремонт теплотрассы из своего кармана.​ Фото: Предоставлено Станиславом Ледником.

58-летний житель города Карасук в Новосибирской области пожаловался на состояние теплотрассы, которая подает отопление в дома на улицах Кооперативная и Осенняя. В последнее время случилось несколько аварий, но жители местных двухквартирных домов вынуждены ремонтировать теплосети за свой счет.

— Нашу теплотрассу считают частной, то есть мы платим по тарифу, как все жители области, но если случается порыв, то почему-то ремонт делаем сами. В предпоследний раз, когда прорвало трубы в октябре, ремонт обошелся в 8 тысяч рублей! Мы разделили эту сумму на 11 квартир, которые привязаны к трассе, вышло не так дорого. Но 10 января трубу снова прорвало в том же самом месте, как раз в разгар морозов! Мерзнем который день, в квартире температура опустилась ниже 20 градусов. У меня пенсия 18 тысяч, в этом месяце я за отопление отдал 7200 рублей, и неясно, сколько еще выйдет за ремонт, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Станислав Ледник.

Из-за порыва вода разливается по дороге.​ Фото: Предоставлено Станиславом Ледником.

Мужчина объяснил, что корень проблемы тянется еще из 90-х годов.

— Трассу построила тогда дорожная организация и от своей котельной провела трубы в дома своим работникам. Время шло, другие люди тоже начали подсоединяться к этой трассе. Потом котельную разделили: часть осталась у организации, а вторую часть начал арендовать МУП «Коммунальщик». От этой котельной они подсоединили другие улицы. Трубы, которые тепло дают в наш участок, идут через дворы. Поэтому решили, что эта трасса — наша частная, — пояснил КП-Новосибирск Станислав. — В апреле 2010 года мы подписали акт на разграничение: какие трубы обслуживаются «Коммунальщиком», а какие — на совместном обслуживании жильцов. Но с тех пор поменялись законы, дорожной организации уже нет. У нас, жильцов, также на данную теплотрассу нет никаких документов, подтверждающих право собственности и балансовой принадлежности.

Проблему с теплотрассой пообещали решить еще в 2018 году.​ Фото: Предоставлено Станиславом Ледником.

В 2018 году Станислав обращался в районную администрацию и администрацию Новосибирской области с просьбой передать теплосети на баланс Карасука и поручить их обслуживание муниципальному предприятию.

— Мне прислали ответ, что рассмотрят вопрос о принятии теплотрассы из частной в муниципальную. Прошло больше четыре лет, а воз и ныне там, не было никаких подвижек. Сейчас мы написали в том числе жалобу в прокуратуру, потому что по Федеральному закону «О теплоснабжении» теплотрассу обязаны принять в муниципальную собственность, — говорит Станислав.

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