Ее картины есть в Париже: новосибирцы за вечер собрали 50 тысяч рублей на лечение одинокой пожилой художницы

Пожилая художница упала, сломала шейку бедра и оказалась прикована к кровати. Фото: Никита МАНЬКО

79-летняя новосибирская художница Ольга Раздольская упала со стремянки и сломала шейку бедра в ноябре прошлого года. Женщине сделали операцию, и она смогла встать на ходунки, но потом оказалась дома одна и слегла. Новый год встречала в постели. Вставать не могла, появились пролежни. Одинокая пенсионерка оказалась некогда популярной художницей. Ее картины есть в Париже и Сирии, но это не сделало ее богатой и знаменитой. Член Союза художников РФ живет на небольшую пенсию, питается в бесплатной столовой и в 80 лет может оказаться на улице. Сейчас она живет в ветхой мастерской и спит среди картин.

Работы художницы есть даже в Париже, но сейчас она вышла из моды Фото: Никита МАНЬКО

КАРТИНЫ В ПАРИЖЕ И СИРИИ

Новосибирская художница Ольга Раздольская всю жизнь посвятила искусству, но на пенсии оказалась беднее знаменитого Ван Гога. История ее необычная, даже появление на свет в 1943 году.

- Началась война, и завод «Луч», где работала моя беременная мама, эвакуировали в Новосибирск. Роды начались прямо у станка - я родилась в госпитале 21 декабря 1943 года. Потом мы вернулись в Ростов. Там я выросла, поступила в Ростовское художественное училище. В 1975 году переехала в Новосибирск, здесь оформляла книги, делала панно, росписи - например, на стене Бердского училища, - рассказывает КП-Новосибирск Ольга Раздольская. - Мои картины есть в Париже, несколько купили в Сирии. Есть они и в музеях России - в Сургуте, Ханты-Мансийске.

В молодости Ольга Раздольская (справа) создавала картины в Ростове-на-Дону Фото: Никита МАНЬКО

Своего жилья у Ольги Николаевны никогда не было. Когда-то жила с сыном, но в 2013 году получила небольшую мастерскую на цокольном этаже в найм от государства и переехала с вещами туда. На пенсии женщина продолжала рисовать и осваивать новые техники: масло, графика, батик. Спала тут же, на полу, прямо среди картин. Небольшую пенсию тратила на краски и холсты, ради искусства экономила на еде и ежемесячных платежах за аренду. В итоге накопился долг - 170 тысяч рублей.

- У сына есть однокомнатная квартира, но у внучки проблемы со здоровьем, им и так нелегко, поэтому жить к нему не напрашиваюсь - в однокомнатной неудобно. А мне и в мастерской привычно. К тому же у меня больше сотни работ - куда я их дену? Раньше я предлагала мэрии бесплатно поработать на муниципалитет в счет приватизации комнаты, но в департаменте меня слушать не пожелали, - говорит Ольга Раздольская.

Художница вернулась в Новосибирск и украшала город Фото: Никита МАНЬКО

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛА В ПОСТЕЛИ

Серьезные проблемы со здоровьем начались в ноябре прошлого года. 79-летняя Ольга Николаевна полезла на стремянку, чтобы повесить картину, и упала, получив тяжелый перелом.

- Упала, встать не смогла и вызвала скорую. Врачи сказали - осколочный перелом шейки бедра, сделали операцию и поставили штифт. Потом подруга определила меня в больницу РЖД, и меня выписали домой. Но реабилитация идет плохо, я до сих пор подняться не могу, - продолжает Ольга Николаевна.

Сын пенсионерки работал строителем в Донбассе, когда женщина получила травму Фото: Никита МАНЬКО

Новый год пенсионерка встретила в постели, из-за малоподвижности у женщины начались пролежни. Сын работал в это время в Донбассе, и все это время Ольге Николаевне помогали подруги и волонтер Юлия. Она привозила продукты из благотворительной столовой «Добродомика» для пенсионеров.

- Ольга Николаевна - целеустремленный и добрый человек, который не привык просить помощи, но тут она уже не справлялась. Двигаться и поворачиваться она не может, старается поменьше пить и есть, чтобы реже ходить в туалет, но пролежни все равно появляются. Мы объявили сбор на профессиональную реабилитацию, - объяснила волонтер фонда «Добродомик» Юлия.

Ольга Николаевна состоит в Союзе художников РФ с 1973 года и рисовала до самой травмы Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы откликнулись - и за вечер собрали для пожилой художницы более 50 тысяч рублей. Подписчики назвали это рождественским чудом. Собранных денег должно хватить на месяц, однако для того, чтобы разработать сустав, необходимо полгода лечения и реабилитации.

Волонтеры надеются провести благотворительный аукцион картин, чтобы оплатить дальнейшую реабилитацию и помочь пенсионерке вновь встать на ноги.

А бороться еще есть ради чего. Ольга Николаевна мечтает нарисовать проект скульптуры для загсов в Центральном и Кировском районах.

Художница с многолетним опытом оказалась без жилья в ветхой мастерской и выживала на одну пенсию Фото: Никита МАНЬКО

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