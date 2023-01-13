Новосибирские студенты пожаловались, что им запретили вести «Инстаграм»*. А как на самом деле?

Распоряжение вызвало недоумение у студентов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О том, что в Сибирском государственном университе водного транспорта решили окончательно отвадить педагогов и студентов от запрещенных соцсетей, на своей странице рассказал аспирант вуза – Виталий Саликов.

- Прислали сообщение из Водного Университета с распоряжением ректора следующего содержания: «1.1 ""Исключить использование соц.сетей Facebook* и Instagram* (принадлежат компании Meta — организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена — Прим. ред.) и среди всех участников образовательного процесса (обучающихся, преподавателей.....)"" 2. ""Руководителям... всех ознакомить с информацией под роспись""». Данное сообщение было отправлено сотрудником университета в мессенджере Whatsapp, той же самой экстремисткой компании, - написал Виталий. И опубликовал само распоряжение.

То самое распоряжение. Фото: Виталий САЛИКОВ.

- Конечно, это вызвало у учащихся недоумение: у нас многие девушки озадачились — их что заставляют удалять Instagram*, - рассказал КП-Новосибирск Виталий. – Тем более, что каждого студента и преподавателя просили прийти в деканат и расписаться в том, что он с приказом ознакомлен. Не знаю, сколько человек уже поставили свои подписи…

Мы обратились в юридический отдел СГУВТа за комментариями. Там подвердили — бумага — не фейк. Но вот то, что студентам надо удалять свои аккаунты — неправда.

- Вуз является официальным учреждением, не должен пользоваться запрещенными соцсетями. И распоряжение это касалась официальных групп университета, факультетов – эти аккаунты использоваться не будут.

- А что касается личных страниц студентов и преподавателей?

- Они могут ими пользоваться в рамках, обозначенных законом, это распоряжение на такие страницы не распространяется, — ответили КП-Новосибирск в СГУВТе.

*Деятельность соцсети в РФ запрещена, организация признана экстремистской.

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