АО «РЭС»: клиентам должно быть удобно

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Поэтому, подводя итоги 2022 года по технологическому присоединению к электросетям, в компании особое внимание уделили результатам развития клиентских сервисов.

В течение всего года эта работа шла в двух направлениях: расширение перечня услуг и перевод в электронный формат, что позволяет предельно упростить и ускорить процесс оформления документов.

Одной из популярных дополнительных услуг у клиентов АО «РЭС» является оформление заявок на технологическое присоединение (ТП) к электрическим сетям, когда заявителю не нужно разбираться в сложностях процесса подачи пакета документов - за него все делают специалисты сетевой организации. Очевидные выгоды для клиента: упрощение процесса, защита от ошибок при оформлении, сокращение срока подачи заявки до 2 рабочих дней. В 2022 году возможностью платного оформления заявки воспользовались 337 раз.

Также высоким спросом у потребителей пользуется онлайн-оплата услуг за технологическое присоединение (эквайринг). В сравнении с традиционными способами оплаты у него есть ряд существенных преимуществ. При оплате отсутствует комиссия, а также нет необходимости ввода данных банковской карты - оплата возможна по QR-коду (с помощью Системы быстрых платежей - СБП). По итогам 2022 года оплату на сайте клиенты выбирали в 3 раза чаще, чем в прошлом году.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Значительная работа проделана энергетиками и в части развития электронных сервисов. В мае 2022 года была внедрена новая версия личного кабинета (ЛК). Для удобства клиентов и упрощения работы с сервисом были специально разработаны видеоинструкции, в которых специалисты сетевой компании кратко и доступно рассказали об основных функциях при регистрации самого личного кабинета и наиболее востребованного типа заявок. При этом совершенствование сервиса не прекращается - даже в процессе промышленной эксплуатации проводится сбор предложений по доработке личного кабинета, в том числе и со стороны пользователей. На сегодняшний день некоторые из них уже внедрены.

Большое значение обратной связи от клиентов подтверждает и внедрение в ЛК анкетирования по завершении процедуры подключения к электросетям. Этот инструмент позволит выявить слабые места по всему процессу и разработать мероприятия для улучшения оказываемой услуги.

Кроме того, проведен апгрейд онлайн-помощника (чат-бота) на сайте АО «РЭС», который направлен на оперативное получение клиентами ответов на популярные вопросы. В результате среднее время ответа оператора на обращение в чат-бот составляет менее минуты, а общее время решения вопроса клиента не превышает одного рабочего дня.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Важным нововведением стало внедрение сервиса рассылки клиентам SMS-уведомлений с напоминанием о необходимости внесения платы по договорам, что позволяет заявителям не пропустить сроки заключения договоров по технологическому присоединению и избежать санкций за нарушение сроков оплаты.

Работа по развитию клиентоцентричности, системно реализуемая в АО «РЭС», будет продолжена и в новом году. Оперативность и удобство получения услуги технологического присоединения к электрическим сетям расширяют возможности развития социальной сферы, малого и среднего бизнеса, что в конечном итоге способствует укреплению экономики региона в целом.