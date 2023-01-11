Как завести машину в 30-градусные морозы в Новосибирске: советы экспертов, цены на обогрев

Если машина ночует на улице, в морозы она может не завестись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибирская зима - настоящее испытание для водителей. Что делать, если срочно нужно ехать, но автомобиль не заводится? Мы узнали несколько способов, как завести машину в 30-градусные морозы в Новосибирске.

ДЕРЖИТЕ АККУМУЛЯТОР В ТЕПЛЕ

Севший аккумулятор - главный виновник беды. Когда на дворе сильные морозы, а машина ночует на холодном ветру, его рекомендуют снимать и до утра держать в помещении.

- Если машину надо завести в ближайшее время, то старый аккумулятор можно снять и положить в ванную с не слишком горячей водой. Она разгонит электролит, который находится в аккумуляторной батарейке. И если вы зарядите его потом специальным устройством, то батарейка будет полностью готова, - рассказал КП-Новосибирск руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Менее радикальный способ - отогреть АКБ в комнате в течение нескольких часов. Если у вас есть возможность поставить новый аккумулятор взамен почти «умершего» на морозе старого, смело меняйте. В сочетании с хорошим моторным маслом его емкости хватит для того, чтобы авто завелось.

ВЫЗОВИТЕ БУКСИР

Если дело не в аккумуляторе, то придется прибегнуть к посторонней помощи. Помешать работе авто может некачественное дизельное топливо, из-за чего заглохнет мотор.

- В таком случае нужно брать автомобиль и просто тащить его в тепло. Эту услугу оказывают автомойки, автосервисы. Может, у вашего друга есть теплый гараж. Но этот способ небыстрый, поскольку машина должна простоять в тепле около суток - на следующее утро уже спокойно заведется, - говорит Вячеслав Ашурков.

ОТОГРЕТЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ПУШКОЙ

Третий вариант - быстрый, но не всегда дешевый: вызвать отогрев авто.

- В Сети много таких объявлений. Приезжают ребята, которые накидывают на машину теплый материал типа кошмы и начинают тепловой пушкой создавать на запускном коллекторе приемлемую температуру. После этого они со своего заведенного аккумулятора подсоединяют провода к вашему - «прикуривают», и тогда автомобиль уже сам заведется, - объясняет Вячеслав Ашурков.

Стоимость услуги в Новосибирске - около 2500 - 3000 рублей. Кроме «прикуривания» аккумулятора также осуществляют прогрев замерзшего замка и выхлопной трубы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер