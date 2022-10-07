Сибирячка продает клевер-шестилистник, уверяя, что он спас ее от ДТП и помог выиграть в лотерею

Клевер Антонина нашла 2,5 месяца назад. Фото: предоставлено Антониной

38-летняя жительница Новосибирска Антонина продает шестилистный клевер. Как утверждает владелица, именно этот цветок спас ее от срашного ДТП. Цена за редкое растение - 27 миллионов рублей.

Удача улыбнулась женщине 2,5 месяца назад в поездке на Салаирский кряж – низкогорную возвышенность на юге Сибири.

- Это было в июле. Мы прогуливались по склону, и как-то взгляд сам упал на цветок. Я сорвала, и решила его засушить. Не каждый день встретится такая редкость, - рассказала КП-Новосибирск Антонина.

По приезду домой, наша собеседница прибрала находку и почти забыла о ней. Удача не заставила себя долго ждать и напомнила о шестилистнике. Как считает Антонина именно тот самый клевер помог ей избежать серьезной аварии.

- Мы ехали на дачу по трассе, огромный КАМаЗ вылетел на встречку и летел прямо на нас. Похоже, водитель не рассчитал количество машин, которое ему придется обогнать, ведь за нами тоже была вереница из авто. Пришлось сбрасывать скорость, и все решила доля секунды, он успел, каким-то чудом не задев нас, вернуться на свою полосу, - рассказала КП-Новосибирск женщина. – Я очень испугалась и до сих пор помню эту махину перед глазами. Как он тогда успел…

Теперь его хранят в засушенном виде. Фото: предоставлено Антониной

Чудо или ловкость камазиста? Антонина не сомневается в первом варианте. Тем более, что дальше, она снова поймала удачу за хвост. Дважды.

- В лотерею выиграла два раза: сначала 5 тысяч рублей, а после 11 тысяч рублей. Хотя до этого вообще не везло! – перечисляет Антонина, а также вспоминает другие мелочи – как удалось урвать последний товар с витрины, не опоздать на электричку, когда были все шансы не успеть.

В этот момент Антонина и подумала, что это «проделки» шестилистника. Женщина начала собирать информацию в интернете.

- Прочитала, что вся сила в его шестом листочке. Мы решили «законсервировать» клевер. Убрали в банку и засыпали солью. Говорят, что она якобы нейтрализует действие листка. Уже после выставила его на продажу. Новый владелец его достанет и будет пользоваться успехом, - объясняет счастливица.

- А откуда такой ценник?

- Это средняя цена такого клевера на Западе. Я тоже в интернете это нашла.

По словам Антонины, спрос на зеленую удачу пока небольшой. Любопытные просто интересуются о ценности находки, почему продают и прочие мелочи.

- Когда продам, то осуществлю мечту мамы – она хочет переехать из Сибири.

КП-Новосибирск обратились за комментарием к специалисту из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Он объяснил, почему клевера появился «лишний» лист:

- Клевер есть луговой, ползучий, гибридный и еще много видов. Если мы говорим про луговой клевер, то лист у него трехсложный и состоит из трех листочков. В редком случае – четыре. У остальных точно так же. Могу предположить, что это тераты (уродства) – очень редкое явление и зависит от многих факторов, - рассказал КП-Новосибирск Николай Лащинский, заведующий лабораторией географии и экологии биоразнообразия.

Ученые в рассуждения о чудесах разговаривать не хотят. Мы же уверены – если Антонине удастся продать редкий экземпляр за 27 миллионов рублей, тогда травинку точно можно будет назвать цветком удачи.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Новосибирцы не стесняются выставлять на продажу вещи б/у за баснословные деньги. Антонина не первая в этом ряду. Так недавно один новосибирец продавал акулу из IKEA за 9 миллионов рублей. Все из-за того, что магазин закрылся. Еще один находчивый продавец выставил игрушку за 2 миллиона 100 тысяч. Да и засушенный клевер-шестилистник продают уже не в первый раз. Новосибирец выставлял подобный экземпляр на сайте-барахолке за 6 миллионов рублей. Однако, неизвестно осчастливило его растение или нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер