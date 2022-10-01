В Новосибирске экс-полицейская, уволенная за наркотики, выиграла суд у блогерши из «Дома-2»

Экс-полицейская выиграла суд у блогерши. Фото: Предоставлено Александрой Черемисиной/vk.com

Новосибирская экс-полицейская Александра Черемисина, уволенная за наркотики, выиграла суд у блогера и бывшей участницы «Дома-2» Виктории Фоминой. Конфликт между блондинками произошел из-за 4 тысяч рублей. Как утверждает Александра, блогерша заняла у нее деньги на оплату квартиры и решила не отдавать. Виктория же уверяет: знакомая не просила ничего возвращать. Как две девушки оказались в суде из-за небольшой суммы, выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

ХОТЕЛА ПОМОЧЬ

Александра и Виктория познакомились в одной компании. Близкими подругами не стали, но у них явно было много общего. Длинные волосы и ресницы, маникюр, косметика и множество фото для соцсетей. Обе любили посещать салоны красоты. Одна из них - Александра Черемисина - раньше служила в МВД, а также в 2021 году выиграла конкурс Miss Fashion 2021. Но настоящую «славу» девушка приобрела после скандального увольнения. Александру поймали с наркотической закладкой и присудили условный срок. Из органов уволили.

Вторая героиня этой истории с займом тоже прославилась в свое время. Виктории Фоминой 20 лет, она занимается продвижением себя в соцсетях - современный блогер. Подписчиков прибавилось после участия девушки в шоу «Дом-2». Там Вика пробыла два месяца и вернулась в Новосибирск. Летом прошлого года обе звездочки почти не общались друг с другом, и в один момент, по словам Александры, Вика попросила занять ей 4 тысячи рублей, чтобы заплатить за квартиру.

- Я дала ей денег - хотела помочь. Вика сказала, что через две недели вернет. Прошел месяц, два, три… Я решила напомнить Вике о долге, но в ответ слышала лишь отмазки: то она болеет, то у нее еще что-нибудь случится, то парень бросил, - рассказала КП-Новосибирск Александра Черемисина, экс-полицейская. - А после вообще пропала и перестала отвечать.

В МВД отказали в возбуждении уголовного дела. Фото: Предоставлено Александрой Черемисиной.

ВСТРЕЧА В КЛУБЕ

Со времени займа прошел год. По словам Александры, в следующий раз она столкнулась с должницей в клубе. Начала спрашивать про деньги - слово за слово завязалась драка.

- Она била меня по голове, толкала. Со мной был друг, и он все видел. После этого я и написала заявление в полицию - хотела, чтобы Вику признали мошенницей. Но уголовное дело по статье «Мошенничество» не возбудили, тогда я пошла в суд с гражданским иском, - объясняет девушка. - Я же не одна такая. Мне удалось найти и других пострадавших, но они не согласились идти в суд.

Отметим, что ранее владелица интернет-магазина из Новосибирска уже обвиняла блогера Викторию Фомину в мошенничестве. Она утверждала, что отправляла девушке вещи в обмен на рекламу у нее в профиле. По словам «ипешницы», Виктория взяла одежду, но рекламу так и не сделала.

Александра считает, что в ее случае справедливость должна восторжествовать, поэтому решила не только предать историю огласке, но и наказать противницу в суде.

- На суде Вика говорила, что я якобы не выходила на связь и вообще не просила вернуть деньги. После заседания она хотела вернуть деньги сама, но я уже была против. Мне хотелось, чтобы все было по правилам. Это было делом принципа. Суд встал на мою сторону, и с помощью приставов Вика должна вернуть мне деньги, - добавляет Александра. - Честно говоря, сумма-то не большая, но ведь она не только со мной так поступает, поэтому должна быть наказана по закону.

Александра выиграла суд. Фото: Предоставлено Александрой Черемисиной.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«МАЛЫШКА, КОГДА ОТДАШЬ БАБКИ?»

Виктория Фомина тоже согласилась прокомментировать конфликт. По словам девушки, никто с нее не тряс долги в течение года.

- В тот вечер, когда она дала мне деньги, я сидела дома. Александра мне позвонила, позвала покататься. Я отказалась, сказала, что мне надо платить за квартиру, не хватает 4 тысячи рублей и мне надо искать рекламу, чтобы заработать. Тогда Саша дала мне денег и сказала, мол, я потом ей просто рекламу сделаю, - уверяет КП-Новосибирск Виктория Фомина, блогер.

По словам экс-участницы «Дома-2», они с Александрой прокатились и разъехались по домам. После этого они не общались, и лично денег никто не просил.

- Саша сразу начала писать в конференцию, где куча наших знакомых: «Малышка, когда отдашь бабки?» - и все в таком духе. Мне это не понравилось, но я не акцентировала на этом внимание и уехала отдыхать. А потом мне пришла повестка и позвонили из суда. На самом заседании все решилось только потому, что я не хотела разводить эпопею и нужно было все спокойно уладить. Я прямо всем сказала, что Александра просто отняла у меня время, - продолжает девушка. - Почему она не могла мне позвонить и попросить? Ведь Саша этого не делала, никак со мной не связывалась. После суда я попросила у нее реквизиты, хотела просто перечислить эти 4 тысячи, но она не дала мне информацию.

- А драка в клубе была?

- Нет, драки не было. Она пришла в клуб с мужчиной - наверное, хотела перед ним понтануться. Подошла к нашей компании и давай снова с меня деньги требовать. Я ей сказала, что при других людях не нужно ничего обсуждать, мы отошли, и произошел словесный конфликт. В итоге я ее толкнула и ушла. Никто ее не бил.

Александра нашла других пострадавших. Фото: Предоставлено Александрой Черемисиной.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«СУММА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, с какой суммой долга можно идти в суд.

- Ограничений по суммам для обращения в суд в порядке гражданского производства нет. А вот относительно мошенничества должно быть установлено, что у лица, занявшего денежные средства, изначально не было намерения их возвращать. При этом мошенничество как уголовно наказуемое деяние может иметь место, если стоимость похищенного имущества превышает 2500 рублей, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист. - Да, здесь сумма больше, но не любой заем образует состав мошенничества.

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