В Новосибирске учительницы подрались на глазах у детей, не поделив актовый зал

Пока никого из подравшихся педагогов не уволили. Фото: infourok.ru
В Минобразования признаются: за последние 30 лет такого в новосибирских школах точно не происходило. На глазах учеников подрались не их сверстники, а преподаватели. Обе женщины – педагоги дополнительного образования, работают с детьми из начальной школы.
- Они пришли с детьми проводить занятия и не поделили актовый зал – начали кричать, а потом драться. Все это было на глазах у детей, - рассказали КП-Новосибирск в школе. - Никого из других учителей в тот момент радом не было, чтобы их разнять.
В школе подчеркивают: обе женщины проводят занятия на базе учебного заведения, но официально числятся сотрудниками местного дома творчества. Одна учит детей народным промыслам и традициям русской культуры, вторая - пению.
Вот только в этот раз педагоги не творили, а вытворяли. Сами случившееся они не комментируют, и в доме творчества тоже предпочли хранить молчание.
- Я ничего комментировать не буду, обращайтесь в мэрию, - коротко ответила корреспондентам КП-Новосибирск директор дома творчества.
А вот в Минобразования замалчивать ситуацию не собираются:
- Такое поведение педагогов просто недопустимо, - заявил КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области. – Эту ситуацию министерство обязательно возьмет на контроль.
3 октября со всеми участниками потасовки встретится начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
- Он выслушает их и примет решение относительно этой ситуации, - продолжает Сергей Федорчук.
Однако объясняться педагогам придется не только с начальством, но и с полицейскими.
- В полицию поступило заявление от одной из участниц конфликта. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. , - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас полиция проводит проверку после потасовки педагогов. Но пока ни одного из преподавателей, устроивших драку на глазах у детей, не уволили.
КП-Новосибирск готова предоставить слово педагогам: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.
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