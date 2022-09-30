«Руки вверх!», «Кино» и Jony: куда сходить в Новосибирске в ноябре 2022 года, афиша на ноябрь 2022 года

В Новосибирск с юбилейным туром приедет группа «Руки вверх!» в честь своего 25-летия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце осени ожидаются самые интересные и яркие концерты, спектакли и программы в музеях. Рассказываем, куда можно сходить в Новосибирске в ноябре 2022 года и публикуем полную афишу на ноябрь 2022 года.

КОНЦЕРТЫ

«Чиж & Co»

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 6 ноября в 19.00

О чем: Песни группы «Чиж & Co» ушли в народ много лет назад. Коллектив давно и без всяких сомнений признан одной из самых успешных стадионных рок-групп. Группа неизменно собирает аншлаги по всей стране, а «Вечная молодость», «Полонез», «Перекресток», «О любви», «Эрогенная зона» и многие другие песни мощно и актуально звучат и на радиостанциях, и дома под гитару.

Цены билетов: от 1800 до 4500 руб.

«Руки вверх!»

Где: Ледовый дворец «Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 23)

Когда: 13 и 14 ноября в 19.00

О чем: Группа «Руки вверх!» проводит тур по городам страны в честь своего 25-летия. Зрителя накроет волной воспоминаний, затронув каждую клеточку души, пройдемся легендарными хитами столетия по уголкам памяти.

- Обещаю: будет круто! Вы запомните это шоу надолго! - уверяет Сергей Жуков.

Цены билетов: от 2400 до 4700 руб.

На концерте прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей «Кино».Фото: nsk.kassy.ru.

«Кино»

Где: «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Станционная, 104)

Когда: 20 ноября в 19.00

О чем: Большой концерт к 60-летию Виктора Цоя. Концепция проекта - показать, каким выступление группы «Кино» может быть в XXI веке, с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном. Большая часть материала будет исполняться максимально близко к оригиналу, но не обойдется и без импровизаций и новых прочтений. В составе группы два оригинальных басиста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров - и бессменный гитарист Юрий Каспарян.

Цены билетов: от 1895 до 8000 руб.

Jony

Где: «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Станционная, 104)

Когда: 26 ноября в 19.00

О чем: Завоевав сердца фанатов два года назад, сегодня Jony продолжает уверенно штурмовать хит-парады главных музыкальных площадок страны. Так, сразу после своего выхода EP-альбом «Небесные розы» занял первое место в чарте Apple Music. А трек «Комета» по праву стал самым популярным треком 2020 года в России по версии Apple Music.

Цены билетов: от 2500 до 7000 руб.

СПЕКТАКЛИ

«Квадратура круга»

Где: «Первый театр» (ул. Ленина, 24)

Когда: 4 и 26 ноября в 18.00

О чем: История о двух молодых увлеченных парах как нельзя кстати подходит коллективу «Первого театра». Актеры и их герои одного возраста, а значит, им очень просто понять друг друга. Влюбиться по уши и пожениться в этот же вечер можно, наверное, только когда тебе 20. Привести любимую девушку в малюсенькую квартиру, которую делишь с соседом-приятелем, позволит себе не каждый. А они позволяют - и делают это невероятно весело!

Цены билетов: от 450 до 800 руб.

«Тетки»

Где: Театр «Старый дом» (ул. Большевистская, 45)

Когда: 5 ноября в 14.30 и 18.00

О чем: «Тетки» - комедия-фарс Александра Коровкина, актера, сценариста и драматурга, автора популярных сериалов «Бедная Настя», «Неотложка», «Марш Турецкого» и других. Две сестры мудрого возраста живут в старинном особняке, доставшемся им в наследство. Дом расположен в самом центре города и потому становится лакомым кусочком и для чиновников, и для многочисленной родни.

Цены билетов: от 600 до 1200 руб.

Спектакль предлагает почувствовать, что для счастья нам на самом деле нужно не так много. Фото: nsk.kassy.ru.

«Продавец дождя»

Где: Театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

Когда: 6 ноября в 18.00

О чем: Главная героиня этой истории переживет превращение, о котором можно только мечтать. В тот момент, когда она уже почти отчаялась найти свое счастье, внезапно появляется загадочный продавец дождя - очаровательный авантюрист, который приносит с собой долгожданный ливень после изнурительной засухи и волшебную любовь взамен мучительной пустоты. Он заставит ее поверить, что она прекрасна и желанна. Что еще нужно женщине, чтобы расцвести и претворить в жизнь все свои надежды?

Цены билетов: от 400 до 3500 руб.

«Варшавская мелодия»

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 10 ноября в 19.00

О чем: Они познакомились случайно на концерте в консерватории. Она - молоденькая польская певица, он - простой московский студент. Это была любовь. Это была судьба. Нежданное счастье и большие планы совсем скоро оборвались жестокой реальностью - сталинским запретом на браки с иностранцами. Обстоятельства оказались сильнее их.

Цены билетов: от 1400 до 3600 руб.

«8 любящих женщин»

Где: Театр «Глобус» (ул. Каменская, 1)

Когда: 20 ноября в 19.00

О чем: Детективная история о том, как дамы трех поколений одной семьи и их домочадцы ведут самостоятельное расследование убийства главы фамилии, совершенное в канун Рождества, - увлекательна по содержанию и живописна в своей россыпи ярких, эксцентричных, непредсказуемых характеров героинь.

Свежий взгляд на популярный сюжет, знакомый многим зрителям по одноименному фильму Франсуа Озона.

Цены билетов: от 2500 до 5000 руб.

Драматическая история о Раневской покорила театры России и Зарубежья. Фото: nsk.kassy.ru.

«Раневская. Смех сквозь слезы!»

Где: ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15)

Когда: 30 ноября в 19.00

О чем: Великие люди, как правило, не приспособлены к быту и поэтому нередко становятся жертвами расчетливых домработниц. Чем обернулось вторжение одной из них в квартиру гениальной Раневской, расскажет эта почти детективная и почти реальная история, в которой раскроется характер легендарной, неповторимой актрисы.

Цены билетов: от 1500 до 4500 руб.

ЛЕДОВЫЕ ШОУ

«Руслан и Людмила»

Где: Ледовый дворец «Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 23)

Когда: 6 ноября в 19.00

О чем: Мюзикл на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила» знаменует собой новый взгляд на великое произведение самого читаемого в мире русского писателя и поэта Александра Пушкина. В шоу собраны технологии и новейшие световые 3D-эффекты. Потрясающая музыка, написанная специально для мюзикла, красочная сценография, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя, создадут сказочную атмосферу и подарят всем гостям хорошее настроение.

Цены билетов: от 2000 до 3200 руб.

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