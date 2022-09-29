Знакомят с героями, работают с музеями и проводят конкурсы

«Диалоги с Героями» - это знакомство и общение с яркими интересными людьми. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Осень - традиционно напряженная пора. Это новый учебный год и переход от летнего отдыха к сбору урожая. В Центре патриотического воспитания летом не уходили на каникулы, а осенью продолжили работать в том же бодром темпе. Рассказываем о самых интересных проектах, викторинах и конкурсах, в которых еще можно успеть поучаствовать.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Проект «Диалоги с Героями» появился на свет, чтобы познакомить молодежь с настоящими современными героями - людьми, на которых стоит равняться, чья жизнь, работа, каждодневные дела - это маленькие подвиги.

Герой одной из ресурсных встреч - член Русского географического общества, журналист и путешественник Рустам Сиразетдинов (на фото выше) - рассказал о своем участии в уникальной экспедиции «РоссиЯ-2021». Поделился эмоциями и историями о непростых испытаниях, с которыми пришлось столкнуться за 292 дня экспедиции.

В Новосибирском государственном аграрном университете Центр организовал встречу студентов с курсантами высшего военного командного училища ордена Жукова и действующим кадровым офицером, выпускником Новосибирского института войск национальной гвардии, военнослужащим 19-го отдельного отряда специального назначения «Ермак».

На встрече со студентами НГАУ курсанты и военнослужащий спецназа рассказали о своей жизни и ответили на вопросы. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Гости рассказали студентам, почему стали военными, о том, что ими движет, о планах на будущее. Студенты задавали прямые вопросы, которые их тревожат, и получали честные ответы. Такие встречи помогают понять: героем может стать каждый.

МУЗЕЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На музеях лежит важная обязанность - сохранять историю и делиться знаниями с людьми. Для организаторов и руководителей музеев боевой и трудовой славы образовательных и общественных организаций Новосибирской области Центр провел актуальный семинар «Музейное проектирование и практики работы с историческим наследием». Его участникам рассказали, как организовать свою работу, чтобы люди приходили в музеи с удовольствием. Современность требует новых актуальных форм подачи материала, чтобы он не был мертвой информацией, а цеплял сердце, душу, оставался в памяти.

На семинаре специалисты Музея Новосибирска и музея Института археологии и этнографии СО РАН поделились с участниками актуальными наработками. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

- От нас ждут новых, актуальных форм и методов работы. И сегодняшнее мероприятие как раз направлено на выявление наиболее эффективных путей и средств использования музеев как центров формирования исторической памяти, исторического сознания и гражданских качеств подрастающего поколения, - обратилась к участникам мероприятия директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская.

На семинаре специалисты Музея Новосибирска и музея Института археологии и этнографии СО РАН поделились с участниками актуальными наработками, практиками и проектными технологиями. О своем опыте работы рассказала руководитель школьного музея «Закаменская слобода». А новосибирский писатель-краевед Николай Александров осветил актуальную тему семейного краеведения.

Мероприятие провели в очно-заочном формате, благодаря чему поучаствовать в нем смогли порядка 200 представителей музейного сообщества региона. Участники отметили, что подобные семинары действительно очень нужны и актуальны для них.

Викторина «Небо России» посвящена 100-летнему юбилею авиационного проектно-конструкторского бюро «Туполев». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

КАК ХОРОШО ВЫ ЗНАЕТЕ ИСТОРИЮ?

Онлайн-викторины - современный и доступный способ проверить свои знания или узнать что-то новое. В первой половине сентября на платформе «Знаю Россию» Центр провел онлайн-викторину «Дальневосточная Победа». На вопросы об окончании Второй мировой войны 1939 - 1945 годов и роли Советского Союза в ее итогах ответили более 8 тысяч участников из всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Столетнему юбилею авиационного проектно-конструкторского бюро «Туполев» посвятили викторину «Небо России». Каждый желающий мог проверить знание истории становления и развития легендарного предприятия и жизни его создателя - Андрея Туполева.

Отличный бонус для всех участников - тем, кто прошел тестирование, выдается электронный сертификат с указанием результата.

Алла Александровна Данилевская с участниками регионального финала конкурса «Делай, как я!» 2021 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

КОНКУРС «ДЕЛАЙ, КАК Я!» ЖДЕТ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ

Полным ходом идет прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Делай, как я!». Поучаствовать в нем могут руководители и воспитанники патриотических организаций Новосибирской области.

Руководители поборются за звание лучших в категориях «До 35 лет включительно» и «Старше 35 лет», а воспитанники в возрасте от 15 до 17 лет - в категориях «Юноши» и «Девушки».

Подать заявки на участие можно до 10 октября. Финальные испытания состоятся в ноябре. Победители конкурса, занявшие первое место в каждой номинации, получат право представлять наш регион в финальном этапе Всероссийского конкурса «Делай, как я!» в Москве.

Подробнее об участии в конкурсе на сайте Центра.

Больше информации на информационных ресурсах Центра https://patriot.nso.ru, https://vk.com/patriotnsoo