Выясняем, будет зима теплой или морозной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Российского гидрометцентра обнародовали уточненный прогноз на зиму в Новосибирске 2022-2023. Согласно прогнозу в декабре сильных морозов можно не ждать: месяц окажется довольно мягким для сибирской зимы.

- На всей территории Западной Сибири, кроме полуострова Таймыр, температура будет в пределах нормы. Средняя температура в Новосибирске в декабре -13, - сообщает Росгидрометцентр. Пройдет месяц без аномальных снегопадов.

В январе 2023 года на юг Сибири придет похолодание. Но Новосибирской области это пока не коснется. В среднем в течение месяца на улице будет 16-градусный мороз.

А вот февраль ожидается холоднее прошлогоднего. Особенно большая волна холода придет в Сибирский федеральный округ. В Новосибирске среднемесячная температура в феврале 2023 года опустится до -12,8. В прошлом году этот показатель составлял около -8 градусов.

По прогнозу сайта World-Weather в декабре будет преимущественно пасмурно, с редкими снегопадами и температурой от -10 до -15 днем и от -11 до -18 ночью. В январе столбики термометра покажут от -11 до -16, будет больше солнечных дней. В начале и середине февраля ожидается температура до -9… -14, а к концу месяца поднимется до -7.

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