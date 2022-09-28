«Я тебя на свалку отвезу и выкину»: таксист угрожал пассажирке из-за задержки оплаты онлайн

Женщина вызвала такси, чтобы уехать от подруги домой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/личный архив.

Семь часов утра, в машине такси находятся пассажирка и водитель. Между ними разгорается скандал.

- Вы - свинота пьяная, вызвали такси, а денег нет!

- Я свинота пьяная? – возмущается пассажирка. - Почему вы меня оскорбляете?

- Деньги где?

- Сейчас переведут! Вы за что меня оскорбляете?

- Короче, поехали в полицию!

- Поехали. Вы знаете, где участок?

- Сейчас тебя на свалку отвезу и выкину, и будет тебе полиция.

Этот диалог сняла на видео сама пассажирка – 47-летняя жительница Новосибирска Оксана. Она предоставила его в редакцию КП-Новосибирск и рассказала, как разгорелся конфликт.

- Я вызывали такси с улицы Народной: была в гостях у подруги, хотела заехать домой, а потом нужно было на работу, - объяснила КП-Новосибирск Оксана. – С чего водитель решил, что я пьяная, понятия не имею. Я, как села в такси, сразу предупредила: налички у меня нет. Предложила либо заехать в банкомат, либо сделать перевод онлайн. Таксист согласился на онлайн-перевод. Я не смогла сделать его со своего телефона – были проблемы с приложением, поэтому позвонила маме и попросила помочь с переводом. Сказала, что надо перевести 300 рублей, хотя поездка стоила дешевле на 70 рублей – хотела отблагодарить таксиста за неудобства, что у меня нет налички. Мама у меня пожилой человек, немного замешкалась. А водитель начал скандалить, что деньги не пришли, материться, обзывать меня…

Перевод таксисту пришел. Фото: личный архив.

Женщина уверяет, через несколько минут деньги водителю поступили.

- Я его спросила, перевели ли деньги. Но водитель стал отнекиваться, уверял, что ничего нет. Но я-то точно знаю, что перевод был, - Оксана предоставила в редакцию КП-Новосибирск скрин сообщения, что перевод был совершен.

После этого, по словам женщины, таксист все-таки довез ее до дома. Оксана решила не оставлять его угрозы безнаказанными и написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку после обращения сибирячки.

В самой службе такси ситуацию никак не комментируют. Юристы же советуют Оксане добиваться компенсации:

- Прежде всего, данные действия можно расценить как оскорбление, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Учитывая, что оскорбление является нарушением личных неимущественных прав, пострадавший вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда. Но размер морального вреда, заявленного истцом, может быть снижен судом, - пояснил адвокат Михаил Спиридонов.

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