Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 сентября 2022 года: за сутки заболели 659 человек

С каждым днем болеет все меньше человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 сентября 2022 года: число заболевших начало постепенно снижаться. За сегодня врачи выявили 659 случаев ковида среди новосибирцев. Среди них есть также захворавшие дети — их 77. Выздоровели за день 1271 человек.

— Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 715 человек, — сообщает оперативный штаб по Новосибирской области.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 552 человека, в том числе 29 детей. В отделениях реанимации находятся 19 человек. 3 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 659 человек

Количество пациентов в реанимации: 19 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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