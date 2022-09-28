«Делают все на пять!»

Начальник Управления ветеринарии по Новосибирскому району Владимир Теске. Фото: личный архив.

У ветеринаров работа не заканчивается никогда. Этой осенью специалисты заняты профилактикой болезней сельскохозяйственных и мелких домашних животных. В связи с вновь возникшими заболеваниями (ящур, птичий грипп) проводят вакцинацию в районе буферных зон птицефабрик, чтобы защитить район от чумы свиней, делают прививки каждой домашней поросюшке. Каждый день ездят на вызовы и принимают в своей клинике пациентов, с которыми гораздо сложнее, чем с людьми. Ведь животное не скажет, где и что у него болит, поэтому врачу необходимо быть особенно внимательным и чутким.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Когда необходимо провести массовую обработку животных на закрепленной территории, для специалистов ветеринарии нет такого понятия, как выходной или праздник. Ведь от их работы зависит продовольственная безопасность региона. Кроме этого, они ежедневно принимают пушистых и рогатых пациентов, каждому из которых успевают уделить должное внимание.

В клинику Управления ветеринарии Новосибирского района в городе Оби едут за помощью даже из соседних районов.

- Нас знают уже и в Усть-Тарке. Приехали с собачкой - здесь ее прооперировали, все прошло удачно, и она с хозяином вернулась домой. Мы вкладываемся в развитие и оснащение нашей клиники. В этом году, несмотря на санкции, закупили много оборудования: лабораторное, термостаты, измельчители, магнитные мешалки, оборудование по исследованию молока, которое необходимо в связи с последними изменениями в правилах производства, - поделился новостями с «Комсомольской правдой» начальник Управления ветеринарии по Новосибирскому району Владимир Теске.

Важное приобретение клиники - видеолапароскоп. Это оборудование позволяет делать операцию без обширных надрезов, методом прокола. Специалист клиники уже прошел обучение и теперь будет делать малоинвазивные операции братьям нашим меньшим. Кроме того, ветеринарные врачи прошли обучение и повысили квалификации по дерматологии, УЗИ- и лабораторной диагностике.

Большая подмога - передвижной рентгенографический аппарат. Он выручает, если нужно сделать рентген крупному животному, к примеру лошади. Врачи выезжают к пациенту, делают рентген, затем в клинике распечатывают результат. Для аппарата главное, чтобы был доступ к электричеству. Кстати, по просьбам жителей клиника работает полный рабочий день даже в субботу.

«ДОВЕРЯЮ СВОИМ СПЕЦИАЛИСТАМ НА 100%»

По словам Владимира Теске, чаще всего жители обращаются в клинику за вакцинацией животных. Люди стали ответственнее, понимают ее важность.

- Бывает, кусает клещ, и приходится ставить капельницы, спасать животное. Первый день оно лежит, не реагирует ни на что, даже на уколы, - объясняет главный ветеринарный врач Новосибирского района. - Когда их только приносят, у многих животных на глазах слезы. Бывает, в одном кабине на соседних кушетках ставят капельницы кошке и собачке - так им так плохо, что они даже друг на друга не реагируют, хотя это заложено в них природой! И радостно видеть, когда уже на следующий день после лечения они чувствуют себя лучше.

Каждый день ветеринарные врачи спасают и лечат животных. Если необходимо, приезжают в клинику и в выходной, потому что процесс лечения, к примеру курс капельниц, прервать нельзя.

- Наши врачи очень ответственные. Знают, что нужно помочь и сделать это на пять! Я всем своим специалистам доверяю на 100%. Они все сделают так, как положено. Это мои люди, моя команда, за качество работы я спокоен, - подытожил Владимир Теске.