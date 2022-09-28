Как пройти медико-социальную экспертизу пострадавшему на производстве

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Одновременно при наличии оснований определяется нуждаемость в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также ТСР и выносится решение о признании человека инвалидом.

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется исходя из последствий повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. При этом учитываются имеющиеся профессиональные способности, психофизиологические возможности и профессионально значимые качества, которые позволяют человеку продолжать выполнять профессиональную деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, того же содержания и в том же объеме либо с учетом снижения квалификации, уменьшения тяжести выполняемой работы и/или необходимости создания дополнительных условий доступности для выполнения профессиональной деятельности путем изменения условий труда, оснащения специального рабочего места. Степень утраты профессиональной трудоспособности выражается в процентах и устанавливается в размере от 10 до 100 процентов с шагом 10 процентов.

На медико-социальную экспертизу гражданина направляет медицинская организация после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Освидетельствование пострадавшего в учреждении медико-социальной экспертизы проводится очно (с личным присутствием) при наличии документа, подтверждающего факт несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Документами, подтверждающими факт несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, являются:

• акт о несчастном случае на производстве или акт о профессиональном заболевании;

• решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

• заключение государственного инспектора по охране труда либо других органов, осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением законодательства о труде, о причинах повреждения здоровья, или медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданные в порядке, действовавшем до вступления в силу Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

При определении степени утраты профессиональной трудоспособности гражданину также оформляют программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:

• обратиться по телефону горячей линии 8-800-6-000-000;

• направить письмо по почтовому адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20, ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России;

• направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.

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