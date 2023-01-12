Под Новосибирском бизнесмена судят за то, что вор чуть не убился на его участке

Михаил купил участок, где случилось ЧП, в 2019 году. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

Вор залез в старенькое здание - хотел украсть металлолом. Но в итоге оказался в больнице - ему на ногу во время кражи рухнула потолочная плита. Жулику ампутировали ступню, а хозяин участка попал под суд - его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хотя сам вор на суде сознался, что бил по несущей конструкции кувалдой, после чего и случилось ЧП.

Это не сюжет криминальной саги, а абсолютно реальный случай, который произошел в новосибирском райцентре Тогучине. Подробности выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

«Я НЕ МОГ ПОШЕВЕЛИТЬСЯ, СТАЛ КРИЧАТЬ»

Участок земли, на котором когда-то была заправка, бизнесмен из Новосибирска - 37-летний Михаил Сайферт - купил в 2019 году.

- Хотел открыть фирму по деревообработке, - рассказал Михаил КП-Новосибирск. - На этом участке от заправки осталось одноэтажное кирпичное здание.

Старое кирпичное здание осталось на участке от АЗС. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

Туда-то утром 21 июля 2021 года и залез Данил*, который уже не раз крал металлолом: за несколько дней до ЧП он обчистил соседнее здание (в этом жулик сам сознался следователям).

- Я видел, что на крыше лежат швеллеры (их используют при строительстве перекрытий. - ред.), за них я мог получить около 10 тысяч рублей, - говорил потом на допросах и в суде жулик. - Взял с собой из дома кувалду, ей и стал выбивать металлический столб-опору. Ударил кувалдой всего два раза и понял, что на меня стали падать плиты с потолка. Одна из плит рухнула на ногу. Я не мог пошевелиться, стал кричать.

Данилу ампутировали ступню. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

На крики Данила прибежали местные жители - они вызвали скорую, МЧС и позвонили хозяину участка - Михаилу. Данила отвезли в районную больницу, врачам пришлось ампутировать ему ступню.

- Я на него заявление в полицию тогда писать не стал - пожалел: уже наказан. Хотя ущерб из-за обрушения здания был серьезным - 612 тысяч рублей, - уточняет Михаил.

Но через несколько дней бизнесмена вызвали на допрос к следователю: ему предъявили обвинение по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ущерб из-за обрушения здания был серьезным - 612 тысяч рублей. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

В ЗДАНИЕ МОГ ПОПАСТЬ ЛЮБОЙ

Почему у следствия возникли претензии к предпринимателю? Там отвечают: он не ограничил доступ в ветхое здание, и туда мог попасть любой. Да, пострадал вор, но теоретически мог получить травмы и другой человек. Хотя с чего бы другому человеку бродить по чужим участкам и недостроям?

- Кроме того, с территории не был вывезен строительный мусор, - объясняют позицию обвинения в мировом суде Тогучинского района.

У предпринимателя свои доводы в этой ситуации.

Тот самый металлический столб, который выбивал жулик. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

- Вор сам признал на суде, что виноват, сам повредил несущий металлический столб, из-за чего и рухнули плиты. И в чем тут моя вина? - недоумевает Михаил. - Еще момент: я потом все-таки написал заявление на этого человека, потому что ущерб из-за обрушения был серьезный, но мне отказали в возбуждении уголовного дела!

Первый мировой суд к доводам Михаила прислушался - его оправдали. Но прокуратура обжаловала это решение, и теперь мировой суд вновь рассматривает дело. На чью сторону встанет суд на этот раз, КП-Новосибирск обязательно расскажет.

* Имя изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер