Новосибирская пенсионерка случайно приручила краснокнижных соколов. Теперь они едят синичек

Пенсионерка открыла птичью столовую - и приручила соколов-сапсанов. Фото: предоставлено Надеждой Иванищевой.

61-летняя жительница Новосибирска Надежда Иванищева развесила кормушки прямо напротив своего окна в доме на улице Зорге. Сделала их из пластиковых бутылок. Закупилась кормом: мешок семечек, пара килограммов сала. Пришла зима - и в птичью столовую выстроились очереди из голубей, воробьев и синичек.

- Я открыла столовую, чтобы помочь птичкам выжить в морозы. Да и самой хотелось любоваться ими: нравится наблюдать за очередями синичек на прутиках у кормушки. Всего у меня 5 кормушек с одной стороны дома и 30 - с другой, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Иванищева.

Орнитологи назвали это сенсацией, раньше все соколы зимовали в Индии. Фото: Предоставлено Надеждой Иванищевой

Птичья столовая открывается до рассвета: около 8 часов утра слетаются голуби, через 40 минут появляются синицы и воробьи. Птички дружно обедали, однако с приходом 30-градусных морозов пенсионерка стала замечать странные вещи.

- Я приметила, что днем, около часу, птиц возле столовой нет. Подняла глаза и увидела, что на елке, к которой привязана кормушка, сидит большая птица и ест птичку поменьше, выщипывая острым клювом перья своей жертве. Трапеза хищника продолжалась ровно час: в два налетчик исчез. Однако в три появился его напарник и точно так же поймал птичку. Летели перья, потом еще час хищник сидел и смотрела на мое окно, - описала Надежда Иванищева.

Женщина мечтает поставить в птичьей столовой деревянные кормушки. Фото: Предоставлено Надеждой Иванищевой

Женщина раскусила план хищника. Надежда сама приучила воробьев и синиц слетаться к ее окну - в одно и то же время открывала створку и выбрасывала семечки. Охотник вычислил режим кормления и поджидал жертв на сосне. В этот раз хищник не дождался своего часа: сделал пару кругов и улетел. А Надежда благодаря интернету узнала, что незваный гость очень похож на сокола-сапсана - краснокнижного хищника, которого обычно в городе не встретить.

- Теперь я каждый день наблюдаю, как в одно и то же время на обед прилетает этот красавец. У них уже появился свой график. Другие птички заранее доедают свой обед и улетают от греха подальше перед визитом хищника, а вечером возвращаются к кормушкам, - говорит Надежда Иванищева. - Но иногда соколам все же удается найти себе добычу - таковы законы природы.

КОММЕНТАРИЙ ОРНИТОЛОГА

«Это сенсация»

Орнитолог Алексей Яновский посмотрел видео с хищными птицами, которое передала Надежда. Он опознал соколов-сапсанов, но объяснить это явление не берется.

- На видео птица, очень похожая на сокола-сапсана: видно белизну на щеках. Белое пятно на затылке - это индивидуальный редкий признак. Особь сравнительно мелких размеров, судя по соотношению добычи в когтях. Это указывает на местное, северное происхождение сокола. Если все это так, то это сенсация, - сообщил КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. - Кроме того, что он облюбовал себе место охоты в подобных условиях, удивительна сама его зимовка в Сибири. Сапсаны - перелетные птицы и зимуют далеко, чуть ли не в Индии.

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