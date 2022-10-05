Актер Антон Богданов признался, что его выгнали из школы из-за поведения

Антон Богданов рассказал про свои школьные годы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В кинотеатрах начинается показ фильма «Иван Семенов. Школьный переполох». Режиссер картины - известный актер из сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов. В эксклюзивном интервью КП-Новосибирск он рассказал о своих школьных годах и проблемах современных родителей.

«Я СПЕЦИАЛЬНО ЗАЦЕПИЛСЯ ЗА КОРЯГУ»

- Почему вы решили снимать детское кино?

- Наверное, потому что я отец. Я очень люблю работать с детьми и так получилось, что я много с ними работаю. Я являюсь амбассадором детского инклюзивного лагеря, где дети отдыхают все вместе. Еще курирую несколько детских программ, и как-то я прикипел к детям. Мне кажется, что юмор, который можно подавать через них, - всеобщий. Его понимают и дети и взрослые. Но я не горю желанием снимать только детские фильмы и очень хочу попробовать себя в другом жанре.

- А каким вы помните себя в школьные годы? Может быть, был случай, который навсегда останется в памяти?

- Я был хулиганом. Наверное, из-за поведения меня выгнали после 10-го класса. 11-й я оканчивал в спортивной школе. Там все девочки играли в баскетбол, а мальчики - в футбол. Я ни в то, ни в другое не играл. И мне из-за этого долго отказывали. Потом я придумал, что занимаюсь легкой атлетикой. Меня взяли, и я учился припеваючи. Однажды объявили, что будет марафон, и честь школы буду защищать я, Антон Богданов.

- И как выкрутились из ситуации?

- Я пришел на марафон. Взял у друга, который действительно был легкоатлетом, форму: шорты, шиповки, олимпийку. Ну, чтобы напугать всех на старте. Когда узнали, что я из спортивной школы, меня тут же отправили в финал. Настало время, и когда все побежали, я увидел, как меня один обогнал, второй, третий - и понял, что нужно как-то выходить из ситуации. Мы бежали в парке, и я увидел корягу, которая торчит из дерева. Я не жалея себя зацепился об нее двумя ногами - и лицом об землю. Всех убедил, что я бежал первым, но коряга помешала. После этого случая я больше не бегал.

«У РЕБЕНКА МОЖЕТ НЕ ОСТАТЬСЯ ВРЕМЕНИ НА ДЕТСТВО»

- Вашему сыну сейчас 11 лет, и он учится в школе. С какими проблемами он сталкивается?

- У него сейчас такой период, что он не очень-то рассказывает о проблемах. Думаю, что они есть. Например, тот же буллинг. Не в его сторону, а в целом. Сегодня - над одним, завтра - над другим. В моей школе тоже такое было. Я ему всегда говорю: «Демьян, не участвуй. Если происходит какое-то злорадство, издевательство над тем, кто слабее, не надо в этом участвовать. Попробуй остановить, если получается».

- А какие школьные проблемы подняты в вашем фильме?

- В фильме нет школьных проблем. Школа подается как веселая субстанция. Место, где можно классно провести время. Но в фильме отражена проблема того, что мы сильно нагружаем детей. Современные родители хотят, чтобы их ребенок ушел в школу в 8 часов утра, вернулся в 8 часов вечера, чтобы после школы посетил три секции, а еще факультативы на субботу и воскресенье. Чтобы дети вообще не успевали поднимать голову. Не дай бог появится свободная минута - они свяжутся с плохой компанией или начнут рисовать, а должны были пойти на бокс. Сверхзадача фильма - показать родителям, чтобы они были внимательнее к детям и узнавали, что им нравится. Надо пробовать возить везде и смотреть, что ребенку понравится. При другом раскладе у ребенка не останется времени на детство.

«ЭЛЕКТРОНИК ЖИВ»

- Вы смотрите вместе с сыном советские детские фильмы?

- Да, он смотрит. Он до сих пор обожает «Простоквашино». Мы могли его включить - и за неделю раз 15 нон-стопом. А из фильмов… У нас была практика: я показывал ему фильм, который я считаю, что нужно посмотреть, из своего списка, а потом он мне. И одними из первых у него были фильмы про Индиану Джонса.

- Была ли у вас идея переснять или снять продолжение какого-нибудь детского фильма?

- Пока нет. Есть желание продолжить фильм «Иван Семенов. Школьный переполох». Уже снята вторая часть. И мы надеемся, что начнем снимать третью. Эта история у меня в голове именно трилогией идет.

- Думаю, вы уже слышали, что в России снимают продолжение фильма «Приключения Электроника». Хотели бы посмотреть?

- Если снимают продолжение, то, наверное, да. Лишь бы его сделали нормально. Переснимать же, считаю, не очень правильно.

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