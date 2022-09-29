Одела актеров из «Содержанок» и попала в Vogue: жительница Новосибирска создала свой бренд и попала на неделю моды в Нью-Йорке

Елена не смогла присутствовать на Неделе моды. Фото: t.me/kolotvinabrand

В середине сентября в Нью-Йорке прошла Неделя моды. На подиуме шли показы всемирно известных брендов Tom Ford, Fendi, Tommy Hilfiger, среди них ярким цветом вспыхнули наряды от Color by Colotvina. Автор бренда Елена Колотвина прислала свои костюмы из Новосибирска. Как маленькому предприятию удалось завоевать всемирный подиум и одеть русских селебрити - в материале КП-Новосибирск.

«МЕЧТАЛА СТАТЬ БАНКИРОМ»

В детстве Елена не видела себя в профессии стилиста. Наоборот, всегда думала о чем-то более приземленном и денежном.

- Я всегда хотела открыть свой банк. Даже окончила факультет «Банковское дело», отработала два месяца в банке - и мне стало скучно. Потом занялась политикой, а когда ушла в декрет с первым ребенком в 2015 году, то поняла, что хочу попробовать себя в другой сфере, и выучилась на стилиста. Помню, оставила тогда девятимесячного сына с мужем и уехала в Москву на двухнедельные курсы, - рассказала КП-Новосибирск Елена Колотвина, создательница бренда.

У стилиста небольшое производство. Фото: Анна ПАШАГИНА

Вернувшись в Новосибирск, женщина открыла имидж-студию. И до сих пор помнит своего первого клиента.

- К нам пришла женщина со своей швеей и сказала, что ей нужно создать полный образ. Мы создавали именно дизайн, - вспоминает стилист. - В итоге сшили пальто, костюм. Удалось еще и фотосессию устроить для журнала. С этого все началось.

Костюмы - фишка бренда. Фото: Анна ПАШАГИНА

Как говорит Елена, новых клиентов удалось приобрести благодаря сарафанному радио. Кроме того, стилист активно развивала свои соцсети, а клиенты активно отмечали автора ярких нарядов.

КОСТЮМЫ ДЛЯ СЕРИАЛА И СЪЕМКИ ДЛЯ БУЗОВОЙ

Среди вещей, отшиваемых командой Елены, бывают юбки и платья. Но фишка бренда - цветные костюмы и зимние дубленки. Все сдержанно и ярко.

Елена работала с Аленой Водонаевой и Ольгой Бузовой. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Думаю, что и рынок мы покорили своей броскостью, - рассуждает женщина. - Нас начали замечать артисты. Самой первой на нас вышла Сабина Ахмедова (героиня сериала «Содержанки» - Ред.). Купила костюм, отметила нас в соцсетях. И нам сразу же написали из команды сериала: мы потом одевали героев.

Еще одно из ярких воспоминаний - съемки с Ольгой Бузовой для обложки московского журнала. Редактор попросил новосибирского стилиста подобрать образы для Ольги.

Елена одевает селебрити для съемок в свои костюмы. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Я помню, как приехала в Москву и почти ночь не спала. Переживала сильно. Оказалось, зря: Ольга оказалась очень простой и приветливой, - добавляет Елена. - Для меня Бузова осталась в памяти трудяжкой и человеком, который пашет. Она всегда делает свою работу качественно.

Как говорит Елена, после того как звезды начали отмечать ее бренд, в соцсетях активизировались их фанаты и тоже стали покупать костюмы, в которых гуляли кумиры.

- Также мне удалось посотрудничать с журналом Vogue, - говорит о своих достижениях женщина.

«ХОЧУ КОЛЛАБОРАЦИЮ С БЕКХЭМ»

Елена искала новые пути продвижения и решила попробовать свои силы, отправив заявку на участие в Неделе моды в Нью-Йорке.

В показе участвовало восемь костюмов. Фото: t.me/kolotvinabrand

- Я предоставила всю информацию о своем бренде. Рассказала, кто носит наши костюмы, что и где про нас пишут. Заявку одобрили и пригласили. Молодым дизайнерам можно было представить только восемь образов. В них нужно было раскрыть себя полностью, - уточняет Елена.

Носили бы такой? Фото: t.me/kolotvinabrand

Дизайнер выслала четыре женских и четыре мужских костюма. Хотела поехать сама, но не получилось. Пришлось смотреть на свое творение в прямом эфире с экрана телевизора.

Фишка бренда - яркие цвета. Фото: t.me/kolotvinabrand

Останавливаться на этом Елена не планирует. Теперь она хочет покорить своими фешен-костюмами французскую публику в Париже. Еще одна ее мечта - коллаборация с Викторией Бекхэм.

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