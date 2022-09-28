«В селе от армии никто не косит»: как проходит мобилизация в сибирской глубинке

Сельчане провожают своих близких. Фото: Юлия Настина

Общественник и депутат из небольшого города Барабинска, что в Новосибирской области, Константин Терещенко рассказывает, как провожают мобилизованных в глубинке. Сам он летом этого года был с гуманитарной миссией в ДНР и ЛНР. А сейчас пришел на площадь Барабинска, чтобы проводить ребят у военкомата. Публикуем его рассказ.

…Однажды в 2013 году мне позвонили и попросили отвезти ребенка из деревни Новониколаевка к хирургу в больницу. Пока ехали, его мама рассказала, как мальчишка сломал палец на руке. Он качался на качели и поставил палец между креплением сиденья и стойкой самой качели — так и пострадал. Все бы ничего, дело молодое, переломы у детей случаются часто. Но им сказали, что надо будет ампутировать палец. Пытался, пока ехали, как-то подбодрить мальчишку и маму. Рука у него была в гипсе, сидел хмурый. Поворачиваюсь и говорю ему:

— Не переживай. Без пальца в армию не возьмут. Будешь дома.

Мальчик начал плакать, рыдать, как могут дети. Начинаю успокаивать. Спрашиваю:

— Ты чего напугался?

Тут мама мальчика говорит:

— Он не из-за пальца плачет, он плачет из-за того, что он в армию может не пойти. Отец ходил, братья ходили. Как он не пойдет-то… Вот и плачет из-за этого.

Доехали мы до больницы, хирург посмотрел снимки, пригласил в Новосибирск на лечение. Честно скажу, не знаю, чем дело кончилось. Но врач в день осмотра мне сказал, что в итоге речь об ампутации не идет.

Самые крепкие объятия. Фото: Юлия Настина

Почему я рассказываю эту историю, которая меня впечатлила на всю жизнь? 26 сентября 2022 года мобилизовали ребят из Барабинского района со всех сел, в том числе из моей родной Новониколаевки.

На площади перед пунктом сбора яблоку негде упасть. Фото: Юлия Настина

Так вот… Думаю, ни для кого не секрет, что раньше не служить в армии было нечто из ряда вон выходящее. Даже девчонки отказывались дружить с такими парнями. В селе традиция службы в армии крепка, насколько это возможно. Оттуда и слезы у этого пацана были: «Отец ходил, братья ходили…»

Мобилизованных пришли провожать родственники. Фото: Юлия Настина

Я вижу, сколько ребят служат по контракту из сел. Контракт — это, конечно, еще и возможность получить оплачиваемую работу и вырваться из села. Это тоже, конечно, есть. Но от армии мало кто косит. Пусть не обижаются городские, но солдаты, которые призваны из сел, более подготовлены к военной службе. Секрет простой. В селе дел всегда невпроворот: дрова наруби, уголь перетаскай, сено заготовь, в сарае управься, рыбы налови. Смекалка в селе развитей, чем где-либо. Молодой человек может высшую математику не знать, но как из бычьего хвоста сделать верёвку, он скажет. И как самоделку сделать — тоже знает. Придумает так, что патентовать можно.

Дети провожали тренера с медалями. Фото: Юлия Настина

И вот сегодня призывают таких ребят. В Барабинске собралось очень много людей на площади, чтобы выразить им поддержку. Из толпы выделялась детская спортивная команда. Ребятишки пришли поддержать своего тренера по дзюдо Евгения Тихомирова. Пришли в форме и с наградами, которые они получили благодаря его терпению.

Тренера Евгения Тихомирова ( на фото справа) мобилизировали. Фото: Юлия Настина

С Женей произошла отдельная история во время его регистрации в военкомате. Ко мне подошли родители детей и попросили составить заявление на имя военкома об отсрочке отправки Тихомирова, так как ему тренировать детей нужно. Я спросил у них: «Женя сам-то хочет этой отсрочки?» Ответили, что да. Признаюсь, я немного удивился, сомневался, что так может быть. Но тут подошел Евгений и возмутился: «Что вы делаете? Мои товарищи идут, и я пойду!». Родители детей в этот момент немного растерялись. В общем, заявление военкому я порвал, а Жене пожал руку.

Дома призывников ждут родные. Фото: Юлия Настина

Родителей я понимаю, ведь Тихомиров на самом деле авторитет для детей, и все их успехи состоялись благодаря ему. Прошу и родителей понять Евгения — как мужчину, как воина, как спортсмена. Я подарил Жене свою донецкую аптечку с просьбой вернуть её как можно скорее. Надеюсь, она никому не пригодится. Уверен, что так и будет!

Не плачь, и жди меня домой! Фото: Юлия Настина

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