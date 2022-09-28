«У нас за неделю разобрали почти все»: новосибирцы, получившие повестку, скупают армейскую экипировку

Мужчины, которые попали под мобилизацию, покупают армейские вещи впрок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Новосибирска потянулись в военторги. Мужчины, получившие повестки, опасаются, что в частях не хватит нужного снаряжения. И покупают то, что может пригодиться в командировке.

- К нам начали приходить люди в тот же день, как объявили частичную мобилизацию. Спрос вырос на термобелье, тактические перчатки, защитные очки, наколенники, налокотники, зимнюю одежду, зимние берцы, спальные мешки, рюкзаки, - рассказали КП-Новосибирск в магазине, который находится на улице Гоголя.

Сотрудники торговых точек отмечают: люди начали спрашивать не только одежду, но и защитное обмундирование. В основном ищут бронежилеты, разгрузочные жилеты, шлемы.

- У нас за неделю разобрали почти все. Даже выставить на прилавки нечего. Делаем заказы, а нам говорят, что нас поставили в очередь, ждите. Как мы поняли, фасовщики на складах день и ночь на ногах, чтобы отправлять товар вовремя, - говорят продавцы. – Скоро ждем поступления утепленного белья и зимних берцев.

- А ценник менять будете?

- Нет, ценник не менялся. Не то сейчас время.

Сколько же стоит одеть мобилизированного? Например, зимние берцы в магазинах можно найти по цене от 4700 до 4900 рублей, цена термобелья варьируется от 540 рублей до 2500 тысяч рублей. Самый дешевый рюкзак обойдется в 1440 рублей, дорогой – 4 тысячи рублей.

- Бронежилеты от 10 до 20 тысяч рублей, - сообщают на одном из сайтов новосибирских магазинов.

Но судя по всему бронежилет сейчас проще найти на сайтах объявлений. Ценник также разный: от 7 до 21 тысячи рублей. Разгрузочные жилеты: от 2 до 25 тысяч.

В это же время в Новосибирске продолжается отправка мобилизованных на военную подготовку. Автобусы с новобранцами ежедневно отъезжают от пунктов сбора.

КОНКРЕТНО

Что же все-таки мобилизованным выдадут в частях?

КП-Новосибирск отправили запрос в региональный военный комиссариат. Ответ мы пока не получили, но тем не менее, на сайте «Объясняем РФ» (Официальный портал о социально-экономической ситуации в России – прим. ред.) уже есть ответы на некоторые вопросы:

- Все мобилизованные будут вооружены и обеспечены средствами индивидуальной бронезащиты в соответствии с нормами обеспечения для действующих военнослужащих Российской Федерации. Так же мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми предметами личной гигиены. В то же время, мобилизованный может взять свои предметы личной гигиены, с учетом индивидуальных привычек и потребностей, - говорится на сайте.

Также при желании мобилизованный при желании может взять c собой: - предметы личной гигиены - термобелье - батарейки (разные) - фонарик - походную сидушку - подшлемник (спортивная шапка) - перчатки тактические - теплоиды (химическая грелка) - мультитул (многофункциональный компактный инструмент). Мобилизованный, действительно, может брать с собой и элементы экипировки, но Минобороны рекомендует взять только самое необходимое.

- А телефон с собой можно взять?

- Пользоваться на территории воинских частей смартфонами запрещено. Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон.

Кстати, фото и видео съемка в местах дислокации подразделений запрещена.

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