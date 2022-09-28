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Политика28 сентября 2022 13:05

«У нас за неделю разобрали почти все»: новосибирцы, получившие повестку, скупают армейскую экипировку

Новосибирцы, получившие повестку во время частичной мобилизации, скупают армейскую экипировку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчины, которые попали под мобилизацию, покупают армейские вещи впрок.

Мужчины, которые попали под мобилизацию, покупают армейские вещи впрок.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Новосибирска потянулись в военторги. Мужчины, получившие повестки, опасаются, что в частях не хватит нужного снаряжения. И покупают то, что может пригодиться в командировке.

- К нам начали приходить люди в тот же день, как объявили частичную мобилизацию. Спрос вырос на термобелье, тактические перчатки, защитные очки, наколенники, налокотники, зимнюю одежду, зимние берцы, спальные мешки, рюкзаки, - рассказали КП-Новосибирск в магазине, который находится на улице Гоголя.

Сотрудники торговых точек отмечают: люди начали спрашивать не только одежду, но и защитное обмундирование. В основном ищут бронежилеты, разгрузочные жилеты, шлемы.

- У нас за неделю разобрали почти все. Даже выставить на прилавки нечего. Делаем заказы, а нам говорят, что нас поставили в очередь, ждите. Как мы поняли, фасовщики на складах день и ночь на ногах, чтобы отправлять товар вовремя, - говорят продавцы. – Скоро ждем поступления утепленного белья и зимних берцев.

- А ценник менять будете?

- Нет, ценник не менялся. Не то сейчас время.

Сколько же стоит одеть мобилизированного? Например, зимние берцы в магазинах можно найти по цене от 4700 до 4900 рублей, цена термобелья варьируется от 540 рублей до 2500 тысяч рублей. Самый дешевый рюкзак обойдется в 1440 рублей, дорогой – 4 тысячи рублей.

- Бронежилеты от 10 до 20 тысяч рублей, - сообщают на одном из сайтов новосибирских магазинов.

Но судя по всему бронежилет сейчас проще найти на сайтах объявлений. Ценник также разный: от 7 до 21 тысячи рублей. Разгрузочные жилеты: от 2 до 25 тысяч.

В это же время в Новосибирске продолжается отправка мобилизованных на военную подготовку. Автобусы с новобранцами ежедневно отъезжают от пунктов сбора.

КОНКРЕТНО

Что же все-таки мобилизованным выдадут в частях?

КП-Новосибирск отправили запрос в региональный военный комиссариат. Ответ мы пока не получили, но тем не менее, на сайте «Объясняем РФ» (Официальный портал о социально-экономической ситуации в России – прим. ред.) уже есть ответы на некоторые вопросы:

- Все мобилизованные будут вооружены и обеспечены средствами индивидуальной бронезащиты в соответствии с нормами обеспечения для действующих военнослужащих Российской Федерации. Так же мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми предметами личной гигиены. В то же время, мобилизованный может взять свои предметы личной гигиены, с учетом индивидуальных привычек и потребностей, - говорится на сайте.

Также при желании мобилизованный при желании может взять c собой: - предметы личной гигиены - термобелье - батарейки (разные) - фонарик - походную сидушку - подшлемник (спортивная шапка) - перчатки тактические - теплоиды (химическая грелка) - мультитул (многофункциональный компактный инструмент). Мобилизованный, действительно, может брать с собой и элементы экипировки, но Минобороны рекомендует взять только самое необходимое.

- А телефон с собой можно взять?

- Пользоваться на территории воинских частей смартфонами запрещено. Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон.

Кстати, фото и видео съемка в местах дислокации подразделений запрещена.

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