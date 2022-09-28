Коллекция этно-брэндов Сибири представлена в Новосибирске

Фото: Александр Брежнев

Фестиваль-форум проходит в Новосибирске впервые. Он продлится до 9 октября 2022 года. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Культура», в Год культурного наследия народов России и 85-летия Новосибирской области. Его организатором выступает ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» при поддержке регионального Министерства культуры. Ведущий коллектив фестиваля - Государственный академический Сибирский русский народный хор.

Фото: Александр Брежнев

В день открытия фестиваля на одной концертной площадке выступили ведущие творческие коллективы и исполнители из Республик Тыва и Хакасия, представители малочисленных народа Сибири из Красноярского края (чулымцы, кето, селькупы).

Значимость события подчеркивалась уникальностью представляемых в открытии номеров. Например, заслуженный артист Республик Алтай и Хакасия, баритон Артур Марлужоков выступил вместе с артистами и оркестром Сибирского хора. Известный артист подчеркнул, что «коллектив очень профессиональный, поэтому все получилось на высоком уровне, а Новосибирской области, за такой фестиваль - поклон».

Фото: Александр Брежнев

В рамках «Золотой коллекции Сибири» уже состоялись выступления Тувинского национального театра музыки и танца «Саяны» и группы «ОТУКЕН» из Красноярского края. Впереди новосибирцев ожидает большая концертная фестивальная программа, в которой будут представлены профессиональные национальные коллективы - этно-бренды сибирской территории: солисты, музыканты-инструменталисты , чье искусство направлено на сохранение художественного языка коренных народов Сибири.

Фото: Александр Брежнев

Разнообразна и образовательная программа: мастер-классы, круглые столы для обсуждения актуальных вопросов, лектории и кинопоказы, посвященные особенностям национального культурного наследия народов Сибири.

Фото: Александр Брежнев

Мероприятия фестиваля, а их более двадцати, проходят на площадках: ГАУК «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ», Дома ученых СО РАН, Новосибирской государственной научной библиотеки, Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Центра креативных индустрий, Новосибирского колледжа культуры и искусств, Новосибирского музыкального колледжа им. Мурова.