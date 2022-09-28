Фото судьбы: они в детстве случайно попали на один снимок, а через 15 лет влюбились друг в друга

Пара «познакомилась» еще в школе. Фото: предоставлены Екатериной Бобровской

История 20-летней Екатерины Бобровской и 23-летнего Савелия Коркина из поселка Новый в Бердске началась с одного снимка. Он был сделан почти 15 лет назад. На фотокарточке – пятилетняя Катя и восьмилетний Сава сидят за одной школьной партой. Случайное фото пылилось в старом альбоме, и не было бы в нем ничего примечательного, но главные персонажи начали встречаться спустя много времени. О необычной находке корреспондентку КП-Новосибирск рассказала главная героиня «лав стори».

Во взрослой жизни Екатерина и Савелий познакомились в социальных сетях. Девушка выставила короткое видео, парень поставил лайк и предложил пообщаться. Так и завертелось.

- Начали разговаривать и вспомнили, что учились в одной школе, Сава даже был в одном классе с моей старшей сестрой. Потом мы решили встретиться, пообщаться в реале, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Бобровская.

Савелий оказался охранником, Катя после окончания школы пошла учиться на юриста. Первое свидание прошло в напряжении. Ребята совсем не знали друг друга и только начинали знакомиться. В школе пересекались, но так как были в разных по возрасту классах, совсем не обращали друг на друга внимания. Понемногу сердца Кати и Савы начали притягиваться друг к другу, симпатия росла.

Савелий любит дарить Екатерине цветы. Фото: предоставлены Екатериной Бобровской

- Мы очень любили кататься на машине: встречали рассветы, провожали закаты. Ездили на берег и смотрели на огни города. Сава большой романтик: заваливает цветами, дарит подарки, - говорит девушка.

У пары сейчас конфетно-букетный период, все типично и почти как у всех. Но один интересный момент делает их историю знакомства совсем необычной.

Через пару месяцев после начала отношений Катя прибиралась дома и руки дошли до старых фотоальбомов. Девушка открыла школьную подборку и увидела старый снимок, который до этого мелькал уже перед глазами, но ничего необычного собой не представлял. На этот раз взгляд бывшей школьницы остановился.

Пара вместе уже год. Фото: предоставлены Екатериной Бобровской

- Это фото было сделано на 1 сентября моей старшей сестры, она тогда пошла в первый класс. На праздник взяли и меня. После линейки учительница разрешила мне, малявке, зайти в класс сестры, прочувствовать атмосферу. Я села за парту, за которым сидел уже мальчик. Это был Сава! Мама сделала снимок, как я сижу рядом с ним. Но никто из нас все эти годы не обращал внимание на мальчишку, случайно попавшего в кадр, - смеется Катя.

Оно и понятно, раньше это был совершенно чужой человек, а сейчас – вот он, родной, любимый. Сава необычной находке очень удивился, сначала не поверил, а потом обнял девушку, шепнув на ушко одно лишь слово: «Судьба».

Годовщину отношений ребята отметили на Алтае. Фото: предоставлены Екатериной Бобровской

Катя и Сава вместе уже год. Свою годовщину они отметили на Алтае. О свадьбе пока речь не заходит, но, как уж теперь тут отвертеться?

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