Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 сентября 2022 года: за сутки заболели 704 человека

Коронавирусом заболели более 700 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 сентября 2022 года: за минувший день число заболевших повысилось до 704 людей, среди них 79 детей. Выздоровели за тот же срок 1310 человек.
— Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 715 человек, — сообщает оперативный штаб по Новосибирской области.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 547 человек, в том числе 28 детей. В отделениях реанимации находятся 23 человека. На ИВЛ – 3 пациента.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 704 человека
Количество пациентов в реанимации: 23 человека
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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