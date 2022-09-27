Коронавирус и грипп в Новосибирске осенью-2022: придет новый вариант заразы

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Наступили холода, и коронавирус и грипп в Новосибирске осенью-2022 вновь отправляют все больше горожан на больничные койки. Заболеваемость ковидом в сентябре выросла почти до тысячи человек в сутки. Мы разобрались, как укрепить иммунитет и защитить себя от заболеваний в самый пик простудного сезона.

На данный момент в Новосибирской области гуляют несколько штаммов коронавируса. Не успели мы отойти от «дельтакрона», как появились еще два новых субштамма: «омикрон» ВА.4 и ВА.5. Вирусологи отмечают: каждый новый субвариант становится заразнее. Но есть и другой важный момент: сейчас коронавирусная инфекция протекает в большей степени без пневмонии и потери обоняния, хотя последний симптом встречается довольно часто - в 15% случаев.

Не стоит забывать и про грипп: в окружающей природе циркулируют несколько его подтипов, которые периодически вызывают эпидемии. Ученые прогнозируют, что в 2022 году придет новый вирус гриппа подтипа А и вирус типа В.

Лучшая профилактика коронавируса и гриппа - крепкий иммунитет. Как можно поддерживать его на высоком уровне?

- Минимизировать стресс, уделять меньше времени просмотру негативных новостей.

- Больше гулять на свежем воздухе. По возможности чаще передвигаться пешком, а не на общественном транспорте.

- Выделять время на отдых, расслабление, общение с близкими, чтение книг. Внутреннее спокойствие - залог крепкого здоровья.

- Следить за тем, что едите и пьете. Употреблять сезонные овощи и фрукты, ягоды.

- Избегать изобилующих сахаром газированных напитков, тяжелой, жирной пищи, фастфуда.

- Если нет аллергии, готовить витаминизированные смеси из сухофруктов, орехов и меда. Их можно употреблять на десерт, вместо конфет.

- Пропивать курсы витаминов для общего укрепления иммунитета.

В наукограде Кольцово знают, как повысить иммунитет и укрепить здоровье.

С 2008 года ООО ИПК «Абис» выпускает серию «Витапринол», которая создана по технологии советских ученых и позволяет извлечь максимум пользы из уникального природного материала. В основе препарата экстракт зелени пихты сибирской.

Биокорректор «Витапринол» нормализует гормональный фон, предупреждает развитие болезней сердечно-сосудистой системы, защищает от простуд и инфекционных заболеваний.

Биокорректор «Витапринол» - препарат на основе экстракта зелени пихты сибирской для повышения иммунитета. Фото: ООО ИПК «Абис». На правах рекламы.

- Вирус гриппа постоянно меняет свою структуру, и новый, измененный вариант способен поражать человека вновь. Таким образом, переболевший гриппом имеет хороший иммунитет против конкретного штамма, но этот иммунный барьер не может оградить человека от измененного варианта. Новый штамм легко проникает в организм человека через этот барьер, что вновь приводит к развитию инфекции, - предупреждает Роспотребнадзор Новосибирской области.

Кроме того, в мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, который вызвал пандемию свиного гриппа в 2009 - 2010 годах. Он считается особо опасным, так как может привести к вирусной пневмонии.

Основные симптомы заболеваний схожи с обычными ОРВИ. У человека поднимается температура до 37 - 39, появляется насморк, першение в горле, кашель, головная боль, озноб. У детей иногда отмечаются тошнота, рвота и диарея. Эти признаки интоксикации продолжаются около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно возникли осложнения: пневмония, обострение хронических заболеваний.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА В НОВОСИБИРСКЕ ОСЕНЬЮ-2022

Одной из эффективных мер профилактики гриппа и коронавируса считается вакцинация. Прививки от этих заболеваний можно сделать с интервалом в месяц (в любом порядке), но можно и одновременно при соблюдении одного условия.

- Если подошел срок повторной вакцинации против коронавирусной инфекции, то лучше сделать ее вместе с прививкой против гриппа, - сообщает главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Областной Роспотребнадзор рекомендует прививаться в сентябре-октябре.

Если вы заболели, не разносите заразу, останьтесь дома. Лечение заболевания проводится под контролем врача, который после осмотра пациента назначит схему лечения и даст нужные рекомендации.