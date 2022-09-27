Школьник, которого воспитывает бабушка, заработал для нее более 50 тысяч рублей и осуществил мечту пенсионерки

Сережу воспитывает бабушка. Фото: скриншот из видео на телеканале НТВ "Ты супер"

Девятилетний Сергей Терещенко живет и учится в Новосибирске. Мальчик отличается от сверстников многим. Во-первых, его воспитывает только бабушка. Во-вторых, ребенок музыкально одарен. И в-третьих, несмотря на юный возраст, уже зарабатывает деньги. Свой первый гонорар он потратил на мечту бабушки, которая заменила ему маму и разглядела талант.

МАЛЕНЬКИЙ АРТИСТ

- Я воспитываю Сережу с 3 лет. У Сережи есть старший брат, тоже творческий - в детстве ходил в модельную школу. А то, что Сережа талантлив, мы поняли, наверное, когда он стал учить и читать стихи, - рассказала КП-Новосибирск 59-летняя Наталья Буковская.

Маленький чтец неоднократно выигрывал различные поэтические конкурсы. А когда мальчику исполнилось 5 лет, бабушка решила попробовать ребенка в музыке, посадила его за фортепиано. Мальчик на дому с репетитором выучил гаммы, а в 7 лет уже пошел в музыкальную школу.

Дома у школьника все заставлено кубками. Фото: предоставлено Натальей Буковской

- Там дополнительным предметом стал академический вокал, педагоги отметили слух внука, а также голос. И даже посоветовали сходить на прослушивание в НОВАТ. Мы сходили, Сережа прошел прослушивание и попал в театр - в детский хор, который привлекают к спектаклям, - продолжает женщина.

Жизнь младшеклассника за год в театре изменилась. Репетиции проходили от двух до пяти раз в неделю и занимали по три часа, а то и больше.

- Сережа принимал участие в восьми постановках театра: «Морозко», «Мойдодыр», «Тоска», «Щелкунчик» и других. Это занимало очень много времени. Честно говоря, у внука даже стала проседать учеба. Мы попробовали перейти на домашнее обучение, но это было сложно. Сейчас Сережа ушел из театра и вернулся в школу. Наверстывает упущенное, - объясняет Наталья Васильевна.

Сережа отвез бабушку в Санкт-Петербург. Фото: предоставлено Натальей Буковской

Но за год в детском театральном хоре ребенку удалось заработать больше 50 тысяч рублей - гонорар за участие в спектаклях. Мальчик распорядился деньгами сам. И это было очень трогательно. Сережа решил осуществить мечту бабушки - отвезти ее в Санкт-Петербург.

Во время путешествия Сережа принял участие в конкурсе в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено Натальей Буковской

- Давно хотела там побывать да и Сереже показать Петергоф, фонтаны, другие достопримечательности. Ну и параллельно мы еще умудрились поучаствовать в нескольких вокальных конкурсах в Питере, также узнали про один конкурс в Анапе и решили отправиться туда, - говорит бабушка Сережи.

«ХОТЕЛА СПРЯТАТЬ И НИКОМУ НЕ ОТДАВАТЬ»

Перед тем как поехать в путешествие, Наталья Васильевна отправила видео, как поет внук, на шоу детских талантов «Ты супер!». Надеялась, конечно, что талант ребенка разглядят и на телевидении, но звонок все равно стал неожиданностью.

Мальчик с бабушкой в Анапе. Фото: предоставлено Натальей Буковской

- Мы как раз сели в поезд до Санкт-Петербурга, и вдруг звонок: «Вы прошли кастинг». В итоге не просто сбылась моя мечта - получилось даже небольшое турне. Сначала - Санкт-Петербург, потом - Анапа, где был музыкальный конкурс, а потом уже Москва. На шоу Сереже дали исполнить песню «Прекрасное далеко», - описывает женщина.

На шоу Сережа спел песню «Прекрасное далеко». Фото: предоставлено Натальей Буковской

Наталья Васильевна честно признается, что и переживала за внука, и радовалась. Ведь по сути сбывалась еще одна небольшая мечта - увидеть Сережу по телевизору.

- Я стояла за сценой и смотрела на него через экран телевизора, как он выходит на сцену. Я привыкла видеть дома маленького взрослого мужчину. Он такой ответственный малый. А тут я поняла, что это еще совсем ребенок, маленький, как песчинка в космосе. У него было такое испуганное лицо, что мне захотелось выбежать на сцену, схватить его, спрятать и никому не показывать. Но пересилила себя, - признается Наталья Васильевна. - И Сережа страх пересилил, спел очень хорошо.

Мальчик прошел в полуфинал. Фото: предоставлено Натальей Буковской

На шоу видно, что после исполнения песни члены жюри почти заплакали. Мальчик прошел этап. Бабушка гордится внуком и готовится к новой поездке - на съемки полуфинала шоу в Москве.

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