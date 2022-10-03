«Руки за спину. Глаза закрыл»: стали известны подробности избиения пятиклассника в Новосибирске

Мальчика избили в Дзержинском районе. Фото: скриншот из видео группы «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске двое подростков жестоко избили пятиклассника и сняли это на видео. «Герои» ролика - мальчики лет 12 - 13. Грушей для битья стал 11-летний Миша*.

- Руки за спину. Глаза закрыл! - командует один из нападающих, а беззащитный Миша молча подчиняется. После выполнения приказа школьнику прилетает жесткая пощечина.

- Мне больно! Правда больно! - кричит школьник, но его крик заглушается звонким смехом за кадром.

Видео с избиением слили в интернет, и оно набрало тысячи просмотров и гневных комментариев. КП-Новосибирск нашла маму пострадавшего мальчика и узнала, что произошло в тот злополучный день.

11-летний Миша живет в Дзержинском районе недалеко от автобусной остановки «Золотая горка». Семья у него небогатая, но большая. У ребенка четыре брата - среднего недавно мобилизовали, а сам Миша учится в коррекционной школе, у мальчика ментальные проблемы развития.

- Миша - добрый, доверчивый, стеснительный - я бы так сына охарактеризовала. Но есть задержка в развитии, и тем больнее, что с ним все это сделали. В тот день он пошел гулять с другом. Как Миша потом рассказал, к ним подошел мальчик и позвал прогуляться за трамвайные пути. Там их уже ждали еще один мальчик и девочка, которая снимала все на видео. Видимо, били его как раз ради ярких кадров, чтобы потом роликом хвастаться, - рассказала КП-Новосибирск Оксана, мама Миши.

Видео, попавшее в интернет, длится минуту. Камера стала невольным свидетелем, как пятиклассника бьют ногами в спину, руками по лицу, голове.

- Его друга не тронули - видимо, запугали и он стоял молча, даже на помощь не позвал. Миша после инцидента пришел домой в одних шортах. Майка была порвана, сам весь в крови. Я спрашиваю: «Что случилось?» - а он врет: «Я упал». Когда увидела, что у сына голова пробита, вызвала скорую. Нас увезли в больницу, - говорит женщина.

Врачи зашили школьнику голову, обработали ссадины на теле. Уже после этого он и рассказал маме, что его избили.

- Я написала заявление в полицию. Вроде говорят, что этих ребят нашли. Нам пообещали, что будут звонить и говорить, как идет дело, - объясняет Оксана. - Сын теперь боится гулять далеко от дома. Из школы сразу идет домой, а на улицу выходит только во двор, не дальше.

Тем временем СК России по Новосибирской области начал проверку по факту избиения Миши.

- Организована уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщают в региональном СК.

Обидчики Миши несовершеннолетние, поэтому наказания они, скорее всего, избегут. Зато их родителей могут привлечь.

- Детей могут лишь поставить на учет в ПДН, а вот родители должны будут выплатить штраф до 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, - комментирует юрист Михаил Спиридонов. - Также мама избитого мальчика сможет подать в суд, чтобы получить моральную компенсацию с родителей подростков.

* Имя мальчика изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber