Суд отказался оправдать таксиста, зарезавшего пассажира-наркомана: тот угрожал шоферу и требовал деньги

Таксист проведет девять лет в колонии строгого режима. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске зачитали приговор таксисту Сергею Салтевскому. Его обвиняют в убийстве пассажира.

В действиях водителя не было ни обороны, ни превышения её допустимых пределов. К такому выводу пришел Первомайский районный суд Новосибирска, огласив сегодня вердикт. Хотя шофер утверждал, что был вынужден взять в руки нож, поскольку клиент вёл себя агрессивно.

Последняя и роковая смена у опытного таксиста Сергея Салтевского состоялась 24 января. Через приложение машину заказали молодой человек и девушка. Они хотели доехать от микрорайона КСМ до улицы Твардовского. Но по дороге внезапно решили изменить маршрут. Водитель отказался. Между ним и 27-летним клиентом завязалась словесная перепалка, пассажир несколько раз ударил шофера по лицу.

- В ходе конфликта у Салтевского возник преступный умысел на причинение смерти потерпевшему. Реализуя его, он вооружился ножом, вытащил потерпевшего из автомобиля и нанес ему не менее трех ударов ножом, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Юрик Варданян.

Таксист остановился на Разъезде Иня и попросил помощи у проезжавших мимо водителей. Испуганный извозчик кричал, что агрессивный пассажир угрожает ему и пытается забрать машину. Позже на допросе шофер рассказал следователю, что достал нож, чтобы припугнуть клиента, а тот в ходе потасовки якобы сам напоролся на лезвие. Незадолго до трагедии возить с собой средства самообороны своим сотрудникам посоветовал директор таксопарка.

- Если вы помните, дня за три до этого случая на Немировича-Данченко произошел подобный случай, только в сторону водителя. У нас было большое собрание, в том числе и Сергей там присутствовал, на нем я дал некий инструктаж, чтобы не допустить гибель и травматизм личного состава, - рассказал журналисту КП-Новосибирск вызванный в суд в качестве свидетеля работодатель Салтевского Евгений Захаров.

В крови убитого парня нашли алкоголь и морфин. Юрий Сабуров был судим как минимум трижды, в том числе за угон и покушение на незаконный оборот наркотиков. А вот Сергей Салтевский до январской трагедии в поле зрения правоохранителей не попадал. Друзья и знакомые оказавшегося за решеткой водителя отзываются о нем исключительно положительно. И они очень надеялись, что этот случай признают самообороной.

- Все просто недоумевают, как его довести до такого состояния. Но видать, смог пассажир довести его до такого, что не выдержал. Они же на ограждение на какое-то наезжали, он угрожал, бил, душил его, мешок на голову надевал целлофановый, как известно, - рассказывал друг подсудимого Игорь Шамота.

Ключевой свидетель по делу - девушка убитого - в суде подтвердила, что конфликт спровоцировал сам клиент, который был убит - Юрий Сабуров. Также согласно показаниям Салтевского, пассажир вымогал у него 2000 рублей на наркотики, в противном случае обещал прикопать на кладбище.

Противоправное поведение потерпевшего судья посчитала смягчающим обстоятельством, но не нашла оснований для переквалификации обвинения: «Суд приходит к выводу об отсутствии угрозы жизни и здоровья Салтевского и считает установленным, что повода для нанесения многочисленных ударов ножом явилась не оборона от общественно-опасного посягательства, а возникшие внезапно личные неприязненные отношения Салтевского к Сабурову», - зачитала она свое решение.

Вину в содеянном таксист признал частично. Говорил, что умысла убивать у него не было. По словам шофера, он реально опасался за свою жизнь и не хотел лишиться машины. Но Фемида доводам Салтевского не поверила. Приговор - девять лет колонии строгого режима.

Пока осужденного уводил конвой журналисту КП-Новосибирск удалось задать ему вопрос:

- Сергей, скажите, могли поступить иначе в тот момент?

- Нет, не мог. Он мне действительно угрожал.

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