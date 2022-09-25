«Мама, голова болит»: под Новосибирском девочка умирала от менингита, пока врачи лечили ее от ОРВИ

Ангелина в больнице впала в кому. Фото: личный архив.

Жительница города Купино Вера Зебницкая обратилась в редакцию «Комсомолки» после смерти дочки. Женщина винит в гибели ребенка врачей: она уверена, что 12-летней Ангелине изначально поставили неверный диагноз и лечили от другого заболевания. Какие симптомы были у ребенка и что происходило в больнице, она рассказала КП-Новосибирск.

«ДОЧКА ПЛАКАЛА ОТ БОЛИ»

- Ангелина болела редко: за весь пятый класс всего три раза подхватила ОРВИ, - рассказывает Вера, мама девочки. – В середине апреля дочка принесла из школы бланк, чтобы я подписала разрешение на прививку от клещевого энцефалита. У дочки был только немного заложен нос, я возражать не стала.

Сибирячка уверяет: после прививки дочка вернулась домой вялой.

- Ангелина сказала, что у нее болит рука в месте прививки и она очень хочет спать. После того, как дочка проснулась, она поела, сказала, что у нее слабость. А ночью температура у дочки поднялась до 39 градусов, - вспоминает Вера. - Температуру сбивали обычным парацетамолом – думали сначала, что это – реакция на прививку.

Следующие три дня девочке легче не становилось: сохранялась слабость, температура периодически поднималась. Только на четвертый день девочке полегчало: она смогла нормально покушать, играла со своими братьями и сестрами.

- На следующий день дочка пошла в школу: там ей стало плохо на уроке физкультуры. Дочка расплакалась оттого, насколько сильно у нее болит голова и затылок, - говорит Вера. – Из школы позвонили, сказали, что случилось. Что у Ангелины температура снова была выше 37 градусов. Моя старшая дочка увела Ангелину домой.

Дальше ребенку становилось только хуже:

- Я помогла дочке переодеться: температура к тому моменту у нее была уже 38. Дала Ангелине таблетку парацетамола. Но ее тут же вырвало. Дочка плакала, говорила, что у нее болит голова, – я сразу же вызвала скорую, - продолжает Вера.

Бригада скорой помощи, по словам родных ребенка, приехала примерно через полчаса.

- Фельдшер отказалась заходить в дом, потому что мы делали ремонт и часть пола в пристройке была вскрыта. Она потребовала, чтобы дочку вывели к ней на улицу. Ангелина идти сама уже не могла, плакала: «Мама, у меня болит голова», - говорит Вера. – С фельдшером мы уехали в больницу: когда мы добрались до клиники, дочку снова вырвало.

«ЭТО ОБЫЧНОЕ ОРВИ»

Врач, которая принимала Ангелину в больнице, по словам мамы, сначала не хотела класть ребенка в клинику.

- Она сказала: «Это обычное ОРВИ, вы завтра уже заберете ребенка домой». Но я настояла, чтобы дочку госпитализировали – надеялась, что под наблюдением врачей с ней все будет в порядке. Ангелине ставили анальгин с каким-то обезболивающим, - говорит Вера. - Мы уехали: дочка потом три раза звонила мне, снова жаловалась на слабость и боли, спрашивала, смогу ли я приехать. Это был последний раз, когда я слышала ее голос. К ней в больницу после нас приехала бабушка: на ее глазах дочке ставили какую-то капельницу.

Через несколько часов Зебницким сообщили из больницы по телефону, что Ангелина впала в кому.

- Причина – гнойный менингит, который врачи приняли за обычное ОРВИ. Ангелину нужно было лечить от него, а не от простуды, - объясняет Вера - через 12 дней ее дочки не стало. – Я хочу, чтобы виновных в смерти моей дочки наказали.

В самой больнице ситуацию не комментируют, СК проводит проверку.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Могут потребовать компенсацию за моральный вред»

- Если вина медиков будет доказана, то родители девочки имеют право требовать с виновного компенсацию морального вреда, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber