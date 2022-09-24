Фото и видео выступления Полины Гагариной и Ханны на 85-летии Новосибирской области: самые яркие моменты концерта

Тысячи новосибирцев пришли на праздник

На михайловской набережной в Новосибирске прошел концерт в честь юбилея региона. Публикуем фото и видео выступления Полины Гагариной и Ханны на 85-летии Новосибирской области.

Ради Ханны и Полины Гагариной люди приезжали из области Фото: Анна ПАШАГИНА

Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею региона, проходили с 22 сентября. Но основное торжество состоялось 24 числа. Праздник начался утром с гастрономического фестиваля. Десятки рестораторов и производителей представили горожанам деликатесы на любой вкус.

Праздник открылся гастрономическим фестивалем. Фото: предоставлено Инессой Рябининой

Пока аниматоры развлекали прохожих, авиаторы надули воздушный шар.

- Я пришла на набережную отмечать день рождения и ни разу не пожалела. Невероятно, впервые вижу на набережной настоящий воздушный шар! На нем можно покататься, он привязан, - рассказала КП- Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

Днем на сцену набережной вышли артисты детских и юношеских коллективов Новосибирской области.

Тысячи человек пришли на концерт Ханны Фото: Анна ПАШАГИНА

Тысячи человек собрались перед сценой, многие пришли с детьми. Вскоре к публике вышла певица Ханна:

Ханна горячо приветствовала публику Фото: Анна ПАШАГИНА

- Огромное спасибо, за то, что этот прекрасный день вы решили провести в нашей компании. Нам безумно приятно быть сегодня здесь, вместе с вами.Поздравляю искренне, от всей души! И хочется пожелать самого важного: чтобы все ваши мечты исполнялись, чтобы вы были счастливы и радовались каждый день, - поздравила новосибирцев певица.

Новосибирцы исполняли каверы Фото: Анна ПАШАГИНА

Во время одной из песен люди зажгли фонарики на телефонах и подняли из вверх. А во время исполнения двух других песен, Ханна спустилась к зрителям и давала им спеть в микрофон. На прощание Ханна спела ещё раз песню «Французский поцелуй».

Перед Полиной выступила новосибирская кавер-группа Replay: они исполнили хиты «Тату», «Земфиры» и песню «Седьмой лепесток.

Полина Гагарина заставила всех подпевать Фото: Анна ПАШАГИНА

Через час на сцену вышла Полина Гагарина, открывшая своё выступление песней «Колыбельная».

- Полина исполнила хиты, а кульминацией стала «Кукушка», которую тысячи людей пели хором. Завершила выступление песня «Спектакль окончен», - рассказала корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина.

Зрители остались в восторге от выступления звезд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber