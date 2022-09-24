«Соня лаяла, будила меня»: в Новосибирске собака спасла хозяйку на пожаре

Девушка со школы спасает дворняг, а теперь одна из них спасла саму хозяйку. Фото: Предоставлено героем публикации

Два года назад жительница Новосибирска Анастасия спасла дворняжку, и собака отплатила ей невероятной преданностью: спасла ее во время пожара. История подвига дворняжки Сони - в материале КП-Новосибирск.

Девушка подобрала собаку на улице: на нее притравливали бойцовских псов. Фото: Предоставлено героем публикации

ВЫГНАЛИ НА УЛИЦУ

22-летняя Анастасия с детства любила собак и кошек и не смогла пройти мимо бездомной дворняги. Хозяин Сони умер, а его сын выгнал животное на улицу.

- Я влюбилась в этот пушистый комочек и забрала ее с улицы в мае 2020 года. Назвала дворняжку Соней, вылечила, привила и стерилизовала. Ей всего 5 лет, это очень добродушная собака, послушная, дружелюбная и неконфликтная. Соня никогда на меня не обижается, даже когда я приезжаю из приюта с запахом 245 собак, и зовет гулять. Она всегда реагирует на любые звуки. Всех гостей чует - у меня дома даже нет звонка, - говорит Анастасия.

Почуяла Соня и запах гари, когда у соседей Насти начался пожар.

«ОТКРЫЛА ШТОРЫ И УВИДЕЛА, ЧТО СОСЕДСКАЯ КРЫША ПОЛЫХАЕТ»

Вечером 17 сентября Настя вернулась домой из приюта и легла спать. Проснулась среди ночи от истеричного лая любимой Сони: спокойная прежде собака будто сошла с ума.

- Сначала я не поняла, что произошло: собака лаяла на окно. Я открыла шторы и увидела, что соседская крыша полыхает! Мамы дома не было, а бабушка крепко спала, приняв лекарства. Я мигом оделась, побежала к соседям, на ходу набирая 112. Стала стучать в дверь и окна, и мне удалось разбудить семью. Четыре человека выбежали на улицу, я уже мчалась по другим соседям. Стали подключать шланги и тушить соседскую крышу, проливать наш дом, чтобы он не загорелся, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия. - Если бы Соня не разбудила меня вовремя, то люди сгорели бы.

Собака разбудила хозяйку, та подняла соседей, иначе они погибли бы. Видео: Предоставлено героем публикации

Прибывшие пожарные потушили пламя, но спасенные соседи остались без сарая и летней кухни. Еще огонь повредил две стены соседних домов.

- В ту ночь я поспала всего полтора часа. Соседи сказали: «Спасибо, Настя, что разбудила, что вызвала пожарных». Про мою любимую собаку Соню я им пока не рассказывала, - добавляет Анастасия.

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