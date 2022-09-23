Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 сентября 2022 года: умерла 73-летняя женщина

В Новосибирске ковидом заболели больше 700 человек за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 сентября 2022 года: за минувший день заболели 749 человек, среди которых 127 детей. Выздоровели за тот же срок 1282 человек.

— Скончалась женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 714 человек, — сообщает оперативный штаб по Новосибирской области.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 588 человек, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 19 человек. На ИВЛ – 2 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 749 человек

Количество пациентов в реанимации: 19 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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