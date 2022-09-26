Как защитить здоровье осенью

С 1 по 31 октября при покупке двух биокорректоров «Витапринол» вы получите третий в подарок. Фото: ООО ИПК «Абис»
Осень, а значит, самое время начать активно готовить организм к сезонным неприятностям в виде простудных заболеваний, упадка сил и других проявлений снижения иммунитета. В наукограде Кольцово знают, как повысить иммунитет и укрепить здоровье.
С 2008 года ООО ИПК «Абис» выпускает серию «Витапринол», которая создана по технологии советских ученых и позволяет извлечь максимум пользы из уникального природного материала. В основе препарата экстракт зелени пихты сибирской.
Биокорректор «Витапринол» нормализует гормональный фон, предупреждает развитие болезней сердечно-сосудистой системы, защищает от простуд и инфекционных заболеваний.
Капли «Витапринол» натуральное гигиеническое средство для ухода за слизистыми полости рта и носа. Фото: ООО ИПК «Абис»
Незаменимое средство для лечения и профилактики ОРВИ в период простудных заболеваний - капли «Витапринол», они полностью натуральны и подходят для ежедневного гигиенического ухода за слизистыми полости рта и носа. В составе содержатся только экстракт из древесной зелени пихты и персиковое масло. Капли обладают противовирусным и антисептическим действием, способствуют восстановлению слизистой.
С 1 по 31 октября при покупке двух биокорректоров «Витапринол» вы получите третий в подарок. Это идеальная возможность попробовать хит ABISORGANIC и поделиться им с друзьями.
«ВИТАПРИНОЛ БИОКОРРЕКТОР» с иммунотропным, противовирусным и противовоспалительным действием:
• защита и восстановление на клеточном уровне;
• нормализация иммунитета и обмена веществ;
• устранение хронических воспалений;
• замедление процессов старения.
В составе биокорректора и капель ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: фитостерины + полипренолы + каротиноиды + хлорофилл
Купить продукцию можно на сайте abisorganic.ru или в фирменных магазинах. Фото: ООО ИПК «Абис»
Купить продукцию можно на сайте abisorganic.ru или в фирменных магазинах.
Магазин «Вершки и корешки»:
• Бердск, ул. Ленина, 41Б, 1-й эт., тел. 8-999-463-50-46
• Искитим, ул. Лермонтова, 43, 1-й эт., тел. (383) 200-36-40
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• ул. Ильича, 6, ТЦ Академгородка, 2-й эт. (в переходе), тел. (383) 311-01-20
• Бердское шоссе, 277, 1-й эт., тел. (383) 200-35-08
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