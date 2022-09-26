Как защитить здоровье осенью

С 1 по 31 октября при покупке двух биокорректоров «Витапринол» вы получите третий в подарок. Фото: ООО ИПК «Абис»

Осень, а значит, самое время начать активно готовить организм к сезонным неприятностям в виде простудных заболеваний, упадка сил и других проявлений снижения иммунитета. В наукограде Кольцово знают, как повысить иммунитет и укрепить здоровье.

С 2008 года ООО ИПК «Абис» выпускает серию «Витапринол», которая создана по технологии советских ученых и позволяет извлечь максимум пользы из уникального природного материала. В основе препарата экстракт зелени пихты сибирской.

Биокорректор «Витапринол» нормализует гормональный фон, предупреждает развитие болезней сердечно-сосудистой системы, защищает от простуд и инфекционных заболеваний.

Капли «Витапринол» натуральное гигиеническое средство для ухода за слизистыми полости рта и носа. Фото: ООО ИПК «Абис»

Незаменимое средство для лечения и профилактики ОРВИ в период простудных заболеваний - капли «Витапринол», они полностью натуральны и подходят для ежедневного гигиенического ухода за слизистыми полости рта и носа. В составе содержатся только экстракт из древесной зелени пихты и персиковое масло. Капли обладают противовирусным и антисептическим действием, способствуют восстановлению слизистой.

С 1 по 31 октября при покупке двух биокорректоров «Витапринол» вы получите третий в подарок. Это идеальная возможность попробовать хит ABISORGANIC и поделиться им с друзьями.

«ВИТАПРИНОЛ БИОКОРРЕКТОР» с иммунотропным, противовирусным и противовоспалительным действием:

• защита и восстановление на клеточном уровне;

• нормализация иммунитета и обмена веществ;

• устранение хронических воспалений;

• замедление процессов старения.

В составе биокорректора и капель ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: фитостерины + полипренолы + каротиноиды + хлорофилл

Купить продукцию можно на сайте abisorganic.ru или в фирменных магазинах. Фото: ООО ИПК «Абис»

Купить продукцию можно на сайте abisorganic.ru или в фирменных магазинах.

Магазин «Вершки и корешки»:

• Бердск, ул. Ленина, 41Б, 1-й эт., тел. 8-999-463-50-46

• Искитим, ул. Лермонтова, 43, 1-й эт., тел. (383) 200-36-40

Магазин ABISORGANIC:

• ул. Ильича, 6, ТЦ Академгородка, 2-й эт. (в переходе), тел. (383) 311-01-20

• Бердское шоссе, 277, 1-й эт., тел. (383) 200-35-08

• ул. Ленина, 59, ТЦ «Торговая площадь», 1-й эт., тел. 8-999-462-96-23

• Красный пр-т, 218/2, ТЦ «Ярмарка на Красном», тел. 8-913-919-88-93

• Кольцово, 18а, 1-й эт., тел. 8-999-462-35-70

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