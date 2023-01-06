В Новосибирске прошел новогодний праздник для детей военнослужащих

Анатолий Локоть и Ольга Незамаева с интересом рассматривают поделки, выполненные ребятишками. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

5 января большой зал Государственного концертного зала имени А. М. Каца был полон: маленьким зрителям показали спектакль «Щелкунчик и новогодняя сказка». В день представления в филармонии царила праздничная атмосфера, а маленьких гостей ждали волшебные развлечения. В фойе второго и третьего этажей работали площадки, где ребята могли перевоплотиться в сказочных героев, нарисовать песочные картины, создать оригинальный головной убор, получить блестящее тату на запястье или сфотографироваться с персонажами новогодней сказки.

После третьего звонка детвора затаив дыхание наблюдала за приключениями Щелкунчика и его друзей. А перед началом спектакля ребят и их родителей поздравил с праздником и пожелал хорошего настроения и чудесных каникул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приложил руку к созданию новогодних чудес. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

- Сегодня в зале собрались дети и близкие новосибирцев, выполняющих свой воинский долг в Российской армии. Недавно я отвозил нашим военнослужащим письма от детей нашего города. Привет с родины для воинов, наверное, самый ценный подарок. Наши военнослужащие очень рады тому, что Новый год в нашем городе проходит празднично и красиво: горят красные звезды на украшенных елках, работает красивый ледовый городок, залит самый длинный в России каток длиною 1300 метров, на съезд Дедов Морозов приехали волшебники со всей страны. А это значит, что зрителей сегодня ждут чудеса, - сказал Анатолий Локоть.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева отметила, что в этом году формат празднования изменили.

- Ежегодно мы организуем праздники для детей из многодетных семей в наших учреждениях в районах города. В этот раз мы пригласили на праздник и ребятишек из семей мобилизованных военнослужащих, поэтому выбрали большую площадку, чтобы поучаствовать в празднике смогли значительно больше ребят. Для детей и их близких было куплено 1800 билетов. А накануне Нового года все ребята получили подарки. Мне кажется, нам удалось создать атмосферу праздника и спектакль, который увидели ребята, им понравился, - заключила Ольга Незамаева.

Мастер-класс по созданию картин из цветного песка собрал немало юных художников. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Зрители действительно были в восторге. Маленькая Даша уточнила, что ей больше всего понравился Дедушка Мороз. А на ее сестру Арину большое впечатление произвел Щелкунчик. На спектакль девочки пришли с мамой Анастасией: всего в семье воспитывают шестерых ребятишек.

- Мы впервые получили билеты на такой праздник. Спектакль яркий, позитивный и очень понравился дочкам, - поделилась впечатлениями многодетная мама.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»