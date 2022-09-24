«Мама ей всю пенсию отдала»: новосибирскую предпринимательницу обвинили в мошенничестве со стройматериалами

Клиенты обвинили женщину в мошенничестве. Фото: соцсети.

Жители Чановского и Купинского районов обвиняют 37-летнюю Олесю* в мошенничестве: сельчане заказали у нее стройматериалы, она взяла с них предоплату 100% и исчезла. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в этой истории.

ЗАКРЫЛА СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ

Олеся родом из города Купино, но позже перебралась в Омск и зарегистрирована там. По словам местных жителей, у нее 5 лет была небольшая фирма по продаже стройматериалов.

- Где она работала до этого, никто не знает, - признаются местные.

По словам местных, просматривая страничку Олеси в соцсетях, не скажешь, что доход у фирмы был большой. Отдыхала вместе с мужем в Сибири, не было у нее ни бриллиантов, ни навороченных иномарок.

Сейчас все страницы Олеси закрыты, а сама она ни с кем не выходит на связь. Но в базе данных судебных приставов без труда можно найти данные, что Олеся должна 2,5 миллиона рублей.

«ПОЛУЧИЛИ ОТПУСКНЫЕ И ОФОРМИЛИ ЗАКАЗ»

Одна из тех, кто после заказа у Олеси остался ни с чем, - школьная учительница Ольга, она преподает детям изо. Летом 2021 года она вместе с супругом решила заказать у Олеси сайдинг, чтобы обшить баню.

- Мы не первый раз уже покупали у нее железо, поэтому никаких подозрений не возникало. Мне как раз пришли отпускные, и мы оформили заказ на 60 тысяч рублей. Всю сумму внесли сразу. Условия у компании были такие, что предоплата 100%. Сказали, что нужно ждать две недели, - поделилась с КП-Новосибирск Ольга.

Время шло, а материал не везли. По словам женщины, она ждали два месяца, а после нашла публикации в соцсетях, где люди рассказывали о том, что оказались в такой же ситуации.

- Все писали, что, мол, она на отдыхе и денег больше никто не увидит. Мы стали звонить Олесе, но трубку она не брала. Когда на нее начали писать заявления в полицию, Олеся вышла на связь и начала возвращать кому-то 200, кому-то 300 рублей. Нам деньги так и не пришли, - добавляет женщина.

Ольга тоже собирается обращаться в суд.

«ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР, СТАЛИ ЖДАТЬ»

Наталья П. тоже оказалась среди заказчиков Олеси. Они с мужем планировали отремонтировать крышу и заказали у Олеси железа на 92 тысячи рублей.

- У нее был свой офис в одном из торговых центров в Купино. Там нам менеджер все и оформил. Прошло две недели, а материал так и не привезли. Мы звонили в офис, но слышали одни отговорки: то машина сломалась, то из-за грязи на дорогах проехать не могут, то вообще нет свободной машины, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, еще одна пострадавшая. - Мы эти деньги копили 3 года!

Женщина обратилась в полицию, а потом подала иск в суд.

- Суд мы выиграли, и Олеся должна вернуть нам 260 тысяч рублей. Все документы мы отправили судебным приставам в Омск, потому что она сама живет там и ИП у нее тоже зарегистрировано там, - уточняет Наталья.

Однако пока им ничего не вернули, как и остальным пострадавшим.

«МЫ ПОСТОЯННО СЛУШАЛИ ОТГОВОРКИ»

Марина Янчий из Новосибирска заплатила Олесе за свой заказ 37 тысяч рублей.

- В конце июня 2021 года я приехала к маме в Купино и планировала обшить профлистом ее веранду. Рабочих нашла, а стройматериалы заказала у Олеси. Ну и как всем, менеджер в офисе сказала, что предоплата 100%. Мы оформили договор, стали ждать. Мама вложила всю свою пенсию, а я добавила оставшееся, - объяснила КП-Новосибирск Марина Янчий.

Тот самый заказ на 37 тысяч рублей. Фото: предоставлено героиней публикации.

Но материалы, как и другим заказчикам, не привезли.

- Мы слышали отговорки: то все коронавирусом заболели, то еще что-нибудь. Я написала пост в соцсетях, нашла других пострадавших, - говорит женщина. - Я подала заявление в прокуратуру и пошла в суд. Теперь Олеся должна мне вернуть 98 тысяч рублей. Все исполнительные листы в Омске.

Прошел год. Как говорит Марина, судебные приставы прислали ей постановление, что у Олеси арестовали имущество.

- Я отправила еще письмо председателю СК Александру Бастрыкину, попросила, чтобы он взял это дело на контроль, - говорит Марина.

КП-Новосибирск будет следить за ходом разбирательств.

* Имя изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber