Новую дорогу в «Дивногорском» сдадут в срок

В жилмассив теперь можно добраться без проблем. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

У жителей отдаленных микрорайнов есть две важных проблемы – отсутствие хороших дорог и нехватка объектов социальной инфраструктуры. О том, как эти непростые задачи решаются в микрорайоне «Дивногорский», - читайте в нашем материале.

СДЕЛАЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ЛИВНЕВКИ

В микрорайоне «Дивногорский к настоящему времени достроено 28 домов, чсло жителей превысило 8 000 человек. С момента постройки жилмассива основной проблемой была дорога. Которая не справлялась с потом грузовиков, спешащих на въезд и выезд, частных автомобилей и маршрутных автобусов. Однополосное движение в каждую сторону тормозило процесс, пробки также стали обычны явлением.

Ситуация изменилась в конце 2020 года, когда прошел аукцион на реконструкцию проблемного участка. Новая дорога должна была получить по две полосы в каждую сторону, остановочные карманы, освещение, ограждение. В марте 2021 начались основные работы и теперь строители вышли на финишную прямую.

Как рассказал главный инженер МКУ «Управление дорожного строительства» Константин Климов, объект будет сдан 1 октября, текущая готовность 99%. - Реконструкция дороги по улице Большой от перекрестка с улицы 2-й Станционной до выхода на федеральную трассу предусматривала ремонт участка длиной 930 метров от дома № 582/1 на Большой до Колыванского кольца. Работы включали расширение дорожного полотна до двух полос в каждую сторону, устройство тротуаров, въездных карманов для общественного транспорта, светофорного объекта, установку по всей длине проезжей части парапетного ограждения из железобетонных блоков, - описал объемы работ инженер.

Работы на этом участке таила свои сложности. Во-первых, здесь сложное геологическая ситуация – близкое залегание подземных вод: требовалось устройство современной ливневой канализации. Во-вторых, много коммуникаций: дорожникам необходимо было вынести линию электроснабжения и водопровод. В-третьих, очень высокий трафик: строители работли без полного перекрытия дороги, работали захватками. Это требовало постоянных изменений схемы движения.

В итоге основной объем работ был закончен еще в прошлом году. В этом году осталось закончить благоустройство, доделать примыкания к дороге. По словам Константина Климова, дорожники все сделают в срок и жители получат готовый объект. Для жителей микрорайона «Дивногорский» новая дорога заметно облегчила транспортную доступность.

ОЧЕРЕДЬ ЗА ШКОЛОЙ И ПОЛИКЛИНИКОЙ

Но все это не было бы возможным без помощи депутата Совета депутатов Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Дениса Чаховского: именно у нему обратились жители с просьбой решить проблему с дорогой, и это было одним из важных наказов избирателей. Благодаря активной позиции депутата теперь эта дорога в «Дивногорском есть». Денис Чаховский отметил, что реконструкция дороги решила ряд проблем для жителей микрорайона. Светофоры, зебры, парапеты привели к сокращению количества ДТП. Остались вопросы с организацией дополнительных пассажирских маршрутов на отдалённый жилмассив.

Денис Чаховский.

- У меня сложный округ. Он включает как районы старой застройки – это Западный жилмассив, новые жилые кварталы – микрорайоны «Дивногорский» и «Марусино», большой частный сектор. И проблемы у жителей разные. В частном секторе, например, вообще почти нет дорог и сегодня мы за счет средств депутатского фонда и средств городского бюджета ведем там устройство освещения, отсыпаем дороги щебнем. На «Дивногорском» просторные дворы, шикарные детские площадки, много парковок, но до сих пор не было поликлиники. Сейчас работы по строительству медицинской инфраструктуры близятся к завершению. Глобальной проблемой остается отсутствие школы. Имеющиеся школы переполнены, жители возят детей в школу в Кудряши. Сейчас участок под школу выделен и огорожен, завезены первые строительные материалы. Очень ждем начала работ, - подытожил депутат.