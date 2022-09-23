«Нам вслед долго орали: «Слышь, женщина!»: 5 минусов отдыха в Абхазии по отзывам туристов

Природа в Абхазии красивая, а вот памятники и инфраструктура заброшены. Эта Медея недавно потеряла руку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Абхазия - самая популярная заграница у современных российских отпускников. Но не все гладко в той стране, где зреют мандарины, источают аромат хачапури и бьются волны Черного моря.

Журналисты КП-Новосибирск отправились в путешествие по Абхазии. И от некоторых туристов не раз слышали: больше туда ни ногой!

В стране, где говорят по-русски и рассчитываются рублями, мы, журналисты, нашли много плюсов для туристов. Есть море, великолепная природа, радует чудесный климат. Но есть проблемы. Вот главные из них.

ОБМАН С ЖИЛЬЕМ

В этом году туристов в Абхазии много. Как следствие - дефицит жилья. Отпускники бронируют номера заранее. Хорошие (которых и так немного) расходятся быстро, остаются самые убогие. При этом цена может быть вполне люксовой - 2500 рублей за сутки в каморке с дырявым линолеумом и выцветшими обоями. А фото в интернете не будут соответствовать реальности.

За такое жилье в сентябре хозяева просили 2500 в сутки! Не перебор ли? Фото: Виктория МИНАЕВА

Другая жилищная проблема - неудачное расположение гостевого домика. Вот история семейной пары из Новосибирска:

- По интернету нашли вариант: комната в километре от моря. Ну что такое километр? 15 минут пешком, мелочь. А когда приехали, оказалось, что половина пути - в гору. А километр - это если от моря до жилья проложить прямую. Но дорога оказалась не прямой, а извилистой. Вот и пришлось в горы лезть. Полчаса изнурительного пути. Мы-то отдыхать ехали, а в альпинисты не записывались. Добило и то, что в номере не оказалось обещанного Wi-Fi. «Сломался», - невозмутимо сказала хозяйка и даже не сочла нужным извиниться. В общем, переночевали в этом номере и пошли искать другой вариант.

Дом, в котором вы снимите квартиру по интернету, может оказаться таким. Не мечта отпускника. Фото: Виктория МИНАЕВА

РОТАВИРУС АТАКУЕТ

На черноморском побережье туристов поджидает ротавирус. Он устроил засаду не только в Абхазии. Может дать под дых и на курортах Краснодарского края. Однако многие отпускники говорят, что в той же Гагре санитарные нормы попраны особенно безжалостно.

Забудьте в Абхазии про санитарные нормы. В таких условиях тут делают массаж. Фото: Виктория МИНАЕВА

Итог: очереди в инфекционные больницы и масса неприятных впечатлений. В качестве примера - рассказ жительницы Костромы Марии Сорокиной, которая в этом году с мужем отдыхала в Гагре:

- К сожалению, наш отпуск пошел не по плану на второй день. Я заболела. Типичные симптомы ротавируса: дикая слабость, рвота целые сутки, температура выше 39. Мужа подкосило через пару дней. Ходить дольше 5 минут было очень тяжело. Неотложно пришлось обращаться в скорую помощь. Я пришла в отель на ресепшен, объяснила администратору, что муж скоро потеряет сознание, целый день весь бледный. И диарея и рвота. Девушка позвонила в больницу, а ей ответили, что машин якобы нет. В итоге она все-таки помогла выловить какого-то дедулю на дороге. Он довез нас до больницы за 500 рублей, хотя ехать было 5 минут. Потом пытались еще минут 20 найти, куда нам все-таки идти. Мужа положили, прокапали, взяли 1,5 тысячи, хотя с других товарищей не взяли ни рубля - просто потому что те начали скандалить. Прописали диету, лекарства стоимостью около 3 тысяч. Полноценных дней отдыха у нас получилось всего два из десяти.

Не удивительно, что многие туристы привозят с курорта болячки. Даже лежаки на пляже не вызывают доверия: все грязные. И за них с вас попросят в Гагре 200 рублей! Фото: Виктория МИНАЕВА

КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ОДЕЖДЫ

Жители курортных городов частенько жалуются на туристов, если те разгуливают в купальниках. На пляже это норма, но если отдыхающий появляется в столь легкой одежде, например, в магазине, его могут и отчитать.

В таком виде в парке могут находиться лишь памятники. Фото: Виктория МИНАЕВА

Пожалуй, понять коренных жителей можно. Их позицию стоит уважать. Но не перегибают ли местные палку? Об этом заставляет задуматься история молодой мамы, что отдыхала в Пицунде:

- На море у меня на руках уснула дочь. Я была в купальнике, и надеть футболку не получилось. Муж просто накинул на меня пеленку. Купальник у меня раздельный, но все прилично, все прикрыто. Квартиру снимали за рынком, пошли домой. Всю дорогу никто слова против не сказал, люди в основном умилялись крохе, которой 11 месяцев. И вдруг на рынке в спину орут: «Эй! Ты куда идешь! Слышь, женщина! Ты куда так идешь! Эээ...». Мужик лет пятидесяти орал как резаный. Тут же торговка рядом начала орать. Я не знала, кому это, но черт меня дернул, и я повернулась! Оказалось, орали мне... Я спрашиваю: «Что случилось?». А в ответ - типа я проститутка, куда так иду и чтобы шла я туда, куда всех посылают. Торговка была похожа на индюшку, которая все повторяла за мужиком... Я была в шоке! Я прилично прикрыта, одета, а оказалась проституткой! Мы просто повернулись и пошли дальше. А они долго орали нам вслед... Я стала обращать внимание на то, кто как одет, и - о боги! - много девочек в топиках, в мини-шортах. Всех все устраивает, а дама в пеленке - ужасно пошло.

Героиня этой истории добавляет, что в основном в Абхазии ей встречались доброжелательные люди, но вот эта история омрачила впечатления.

НЕВКУСНАЯ ЕДА

Абхазы - великолепные кулинары. Это точно. Какие чудеса они вытворяют с мясом и специями - об этом можно песни слагать.

Но эти мастера великолепных хачапури и аппетитного аджапсандала могут и схалтурить. Туристов много, как никогда, в каждое блюдо душу не вложишь. Поэтому поиск хорошего обеда в Абхазии становится сложнее. Вот цитата из Telegram-чата «Абхазия. Гагра. Пляжные новости»:

- Мы так и не нашли нормальной еды. Шашлык сгоревший и невкусный, овощи по-абхазски - плохие. Муж брал что-то типа жаркого - и тоже совсем не очень. Походили мы туда-сюда, разочаровались и ели то, что сами приготовили. Ехали за местной кухней, а кухни-то и нет.

Такой обед на двоих обойдётся меньше, чем в 1000 рублей. Но вкус у него на троечку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Шашлык, кстати, стал особым разочарованием для туристов из России. В некоторых абхазских кафе его жарят с запасом, а по мере появления заказов разогревают. Вкус, конечно, уже не тот...

Найти утеху для желудка в Абхазии можно, однако удается, увы, не всегда.

ВОРОВСТВО

Частенько туристы жалуются на алчность, с которой сталкиваются в Абхазии. Обычно она все-таки укладывается в нормы закона.

Имеет право хозяин взвинтить цену на аренду жилья? Да. Могут гиды поднимать ценники на свои услуги? Вполне. Однако бывает, что охота за деньги туристов выходит за разумные рамки. Например, в Лидзаве неизвестные обокрали чету пенсионеров из Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск рассказала родственница потерпевших:

- В ночь перед вылетом было очень жарко: то ли кондиционер не работал, то ли было слабое напряжение и он не тянул. Отдыхающие решили спать с открытой дверью. Домик у них во дворе - второй от калитки. То есть в полнейшей темноте с дороги еще увидеть нужно, что дверь открыта. Тем более темно, улица никак не освещена. Но кто-то увидел, зашел ночью. Взяли то, что стояло рядом с кроватью: телефоны и наличные деньги. Обокрали в последнюю ночь перед отъездом...

Многие отмечают, что расслабиться в Абхазии не получается. За вещами нужен глаз да глаз. Фото: Виктория МИНАЕВА

Подводя итог, скажем так: хорошего в Абхазии много, отдохнуть можно великолепно. Но для того, чтобы не было разочарований, о сложностях лучше знать заранее.

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