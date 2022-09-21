Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 сентября 2022 года: умерла 97-летняя женщина

873 человека заболели коронавирусом за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 сентября 2022 года: за минувший день заболели 873 человека, среди которых 167 детей. Выздоровели за тот же срок 1194 человека.

— Скончалась женщина в возрасте 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 713 человек, — сообщил оперативный штаб.

В новосибирские стационары госпитализировали 579 человек, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находятся 20 человек, еще 2 пациента не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 873 человека

Количество пациентов в реанимации: 20 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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